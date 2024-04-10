¡ÖÎ¥º§¡×¡ÖÆæ¤Î¿·¶½½¡¶µ¡×ÊóÆ»¤ÎÇëÌî¸ø²ð¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬¶ÃØ³¤·¤¿¡È·ãÊÑ¡É¤Ö¤ê
Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¶¥±ËÃË»Ò200m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼·è¾¡¤ÇÀ¥¸ÍÂçÌé¡Ê¼êÁ°¡Ë¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤¹ÇëÌî¸ø²ð¡Ê¼Ì¿¿¡¦¿ùËÜÅ¯Âç/¥¢¥Õ¥í¡Ë
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¸å¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢2016Ç¯¥ê¥ª¸ÞÎØ¶¥±ËÃË»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÇëÌî¸ø²ð¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¿å±Ë¶µ¼¼¤Î»ØÆ³¤ä¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏËÜ¶È¤Î¡Ö±Ë¤°¡×¤³¤È°Ê³°¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¡¢2022Ç¯6·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡¢¡ØÀ¤³¦¿å±Ë¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È2022¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î²òÀâ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¸½Ìò»þÂå¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÀâ¼Ô¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤ÎÀìÌç¼ïÌÜ¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¹¥µÏ¿¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥ä¥Ð¥¤¤è¡¢¥ä¥Ð¥¤¤è¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¤¤è¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡Ù¤òÏ¢È¯¡£¤·¤«¤â¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤è¡ª¡¡¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡¡¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È¡¢±Ñ¸ì¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¸½Ìò»þÂå¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡Ø¤â¤Ã¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¤³¤È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤Ã¤Æ¤¦¤ë¤µ¤¤¡Ù¤È¡¢ÉÔÉ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½Ìò»þÂå¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÌ±Êü´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÈÌÂÁö¡É¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¯¡£2024Ç¯3·î19Æü¤Î¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ÇëÌî¤¬¡¢¤¢¤ë½¡¶µÃÄÂÎ¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÀ¤³¦¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤ËºÊ¤À¤Ã¤¿miwa¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤È¤Ï¡¢ËÜ»ï¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢ÇëÌî¤È¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¶¥±Ë¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÌÅç¹¯²ð¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¸ÞÎØ½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎµÈÅÄ½¨É§¤Î3¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÊó¤¸¤¿¡ÖÉÔÆó°¤ÁÄ»³ÂÀ¿ÀµÜ¡Ê¤¢¤½¤ä¤Þ¤À¤¤¤¸¤ó¤°¤¦¡Ë¡×¤Î¤³¤È¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯6·î¡¢ÇëÌî¤ÏºÊ¤Îmiwa¤òÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÉÛ¶µ³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2024Ç¯3·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢ÇëÌî¤¬miwa¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡Ö2¿Í¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¶¥±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢2019Ç¯8·î¤Ë¤Ï·ëº§¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇëÌî¤Ï¥ê¥ª¸ÞÎØ¸å¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤º¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¶¥µ»³èÆ°¤ÎµÙÍÜ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤»Ù¤¨¤¿¤Î¤¬miwa¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë°Õ³°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤ÀÎ¥º§Á°¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾å¤âÊÌµïÀ¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Î¥º§È¯É½¸å¡¢ÇëÌî¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï4·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÍÙ¤ë¡ª¡¡¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡¡ºùËþ³«¡ª¡¡½Õ¤Î3»þ´ÖSP¡Ù¤Ë¡¢ÇëÌî¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Î¤À¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎÇëÌî¤Î»Ñ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¢Á³¡£
¡¡¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬°úÂà¸å¤ËÂÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤±¤Æ¤¤¤¿ËË¤¬¡¢¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÌÌ¤Ç·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£