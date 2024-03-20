相模原vs大宮 スタメン発表
[3.20 J3第5節](ギオンス)
※18:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 5 綿引康
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 40 長谷川雄志
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 23 川島康暉
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 27 西山拓実
FW 9 藤沼拓夢
FW 96 ブルーノ・サントス
監督
戸田和幸
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 16 植田悠太
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 49 大澤朋也
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 17 中野克哉
MF 35 清水祐輔
MF 45 種田陽
FW 11 中野誠也
監督
長澤徹
※18:00開始
主審:山口隆平
<出場メンバー>
[SC相模原]
先発
GK 1 三浦基瑛
DF 2 加藤大育
DF 4 山下諒時
DF 7 金城ジャスティン俊樹
MF 5 綿引康
MF 22 福井和樹
MF 25 田中陸
MF 28 ファブリシオ・バイアーノ
MF 40 長谷川雄志
MF 47 岩上祐三
FW 39 瀬沼優司
控え
GK 23 川島康暉
DF 8 橋本陸
DF 55 田代真一
MF 6 徳永裕大
MF 27 西山拓実
FW 96 ブルーノ・サントス
監督
戸田和幸
[大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 16 植田悠太
DF 20 下口稚葉
DF 22 茂木力也
DF 26 濱田水輝
MF 6 石川俊輝
MF 7 小島幹敏
MF 14 泉柊椰
MF 49 大澤朋也
FW 23 杉本健勇
FW 42 藤井一志
控え
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
MF 17 中野克哉
MF 35 清水祐輔
MF 45 種田陽
FW 11 中野誠也
監督
長澤徹