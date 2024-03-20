[3.20 J3第5節](ギオンス)

※18:00開始

主審:山口隆平

<出場メンバー>

[SC相模原]

先発

GK 1 三浦基瑛

DF 2 加藤大育

DF 4 山下諒時

DF 7 金城ジャスティン俊樹

MF 5 綿引康

MF 22 福井和樹

MF 25 田中陸

MF 28 ファブリシオ・バイアーノ

MF 40 長谷川雄志

MF 47 岩上祐三

FW 39 瀬沼優司

控え

GK 23 川島康暉

DF 8 橋本陸

DF 55 田代真一

MF 6 徳永裕大

MF 27 西山拓実

FW 9 藤沼拓夢

FW 96 ブルーノ・サントス

監督

戸田和幸

[大宮アルディージャ]

先発

GK 1 笠原昂史

DF 16 植田悠太

DF 20 下口稚葉

DF 22 茂木力也

DF 26 濱田水輝

MF 6 石川俊輝

MF 7 小島幹敏

MF 14 泉柊椰

MF 49 大澤朋也

FW 23 杉本健勇

FW 42 藤井一志

控え

GK 21 加藤有輝

DF 5 浦上仁騎

DF 34 村上陽介

MF 17 中野克哉

MF 35 清水祐輔

MF 45 種田陽

FW 11 中野誠也

監督

長澤徹