シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)シーズン5より、撮影現場の写真が公開された。マックス役のセイディー・シンクとルーカス役のケイレブ・マクラフリンの仲睦まじい姿が捉えられている。

完結編となるシーズン5は、2024年1月より撮影が。このたび製作を率いるロス・ダファーは自身のInstagramを更新し、病室のベッドで横たわるセイディーと側に腰掛けるケイレブを写した写真を投稿した。

この投稿をInstagramで見る

2人がいるのは、シーズン4のラストで昏睡状態のマックスが入院していた病院の一室と思われる。そばには卓上用のラジカセが置かれている。その横にあるカセットテープは、ケイト・ブッシュが1985年にリリースしたアルバム『Hounds of Love(愛のかたち)』だ。このアルバムにはマックスの大好きな曲、『Running Up That Hill』も収録されている。



ケイレブの髪型を見ると最後に姿を見せた時から毛量が多くなっているようで、時の経過を思わせる。マックスの見舞いにでも来たのだろう。ちなみに、ダファーはコメント欄で「これはマックスではなくてセイディーの写真です」と補足を加えている。実際のマックスは「昏睡状態にあります」とのこと。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン4 Vol.1:独占配信中、Vol.2:2022年7月1日(金)独占配信開始

ダファーによれば、撮影は8週目を迎えたところ。社会現象を巻き起こした大人気シリーズとだけあり、そのラストには注目が集まる。既報によれば、シーズン5は2025年の配信開始が濃厚のようだ。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」は独占配信中。

The post first appeared on .