Â¼½Å°ÉÆà¡¡¾¾ËÜ¿Í»ÖÊóÆ»¤Ë¤ÖÁ³¡Ö¤½¤â¤½¤â±³¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡× ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤¬¤¹¤°½¤Àµ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¼½Å°ÉÆà¤¬£²£´Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Ì£É£Ö£Å¥³¥Í¥¯¥È¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤È¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ÎÁÊ¾Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£²£²ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤ò¾Ò²ð¡£Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤ÆÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤Ë¤è¤ëÂ»³²Çå½þ¤òÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÂ¦¤ËÂÐ¤·È¿ÏÀ¤òÅ¸³«¡£ÊóÆ»¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¾ËÜ¤«¤éÀ²Ã³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¼çÄ¥¤¹¤ë£Á»Ò¤µ¤ó¤Î¾Ú¸ÀÆâÍÆ¤ÎÄ´ºº¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¡ÖµÒ´ÑÅª¾Úµò¤Ï¶ãÌ£¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡£Í£Ã¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿Â¼½Å¤Ï¡Ö¸åÇÚ·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¡ØÀÅª¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡Öà¾åÇ¼¥·¥¹¥Æ¥àá¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¡×¤ÈÈ¯¸À¤òµ°Æ»½¤Àµ¤·¤¿¤¬¡¢Â¼½Å¤Ï¡Ö¡ØÀäÂÐ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶Éº£¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡Ø¶¯Í×¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¸¤ã¤¢¤½¤â¤½¤â±³¤Ä¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡¢¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤â¡×¤È¤ÖÁ³¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¯¸À¤¦¤È¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¡¢¡ØÀÅª¹Ô°Ù¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ï¼þ¤ê¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈºÆ¤Óµ°Æ»½¤Àµ¡£
¡¡¤·¤«¤·Â¼½Å¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«°û¤ß²ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤¿¤é¡£¤À¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢·ÝÇ½¿Í¡£¤Ç¤â¤½¤³¤ÇÉÝ¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°û¤ß²ñ¡©¡¡¡ØÀÅª¤Ê¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤·¤¿°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£