ËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¡Ö¾¯¤·Ä¹¤á¤Î¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¿¿Ùõ¤ÊÆâÍÆ¤ËÊý¡¹¤«¤é¿´ÇÛ¡Ö¤¿¤À¤ÎÅßµÙ¤ß!!¡×¤ÈÄÉ²Ã¤ÎÅê¹Æ
23Æü¡¢¸µ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡Ö¾¯¤·Ä¹¤á¤Î¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¶á¶·¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÌÅÍ¾½¤µ¤ó¡Ö¾¯¤·Ä¹¤á¤Î¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¿¿Ùõ¤ÊÆâÍÆ¤ËÊý¡¹¤«¤é¿´ÇÛ¡Ö¤¿¤À¤ÎÅßµÙ¤ß!!¡×¤ÈÄÉ²Ã¤ÎÅê¹Æ
ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤³¤Î¥¯¥»¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Í¡Á¡×¡Öº¬À‼️À¤Âå¤Ï¤³¤ì¤¬¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¡¡µÙ¤á¤Ê¤¤À³Ê¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤È½Ò²û¡£¡ÖÎ®ÀÐ¤ËµîÇ¯¤ÎÊë¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤äÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆ¹Í¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í§¿Í¤«¤é "»à¤Ì¤È¤¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È" ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÄÖ¤ê¡¢¼«¿È¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Öº£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»ö¤â¡¡¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¡¢¸«¤¿¤¤·Ê¿§¡£¤Þ¤À¤¤Ã¤È´Ö¤Ë¹ç¤¦Ç¯Îð¡©¡©¡×¤ÈÆâ¾Ê¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£
ËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¡²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë²ñ¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡ÖÈè¤ì¤¿ÂÎ¤ò¾¯¤·Ï«¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¡¡¿²¤ë¡×¤È·è¤á¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¥Ö¥í¥°Åê¹Æ¡¡»þº¹Åê¹Æ¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤ÇËÌÅÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Êý¡¹¤«¤é¡ÚÂç¾æÉ×⁉️¡Û¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÈ¿±þ¡£Àè¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿´ÇÛ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤À¤ÎÅßµÙ¤ß‼️¡¡ÅßµÙ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¡10Æü¤Û¤ÉµÙ¤à¤À¤±¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¿²¤Æ¿²¤Æ¿²¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¡¢¥á¥¥·¥³ÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û