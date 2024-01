ベルギー でユーチューバーの男が、バケツの中に水や落ち葉、犬の糞などを入れたものを見ず知らずの地下鉄の乗客に浴びせたことで逮捕された。男は「『いいね』の数を伸ばすためにやった」と供述しており、男の行動には「いったい何を考えているの?」といった批判の声が殺到している。ベルギーのニュースメディア『The Brussels Times』などが伝えた。ユーチューバーの男による 迷惑行為 が発生したのは、ベルギーの地下鉄だ。男はYouTubeチャンネル「YaNike」を運営する20代と特定されており、10秒にも満たない短い動画の1つがネット上に拡散され、話題を呼んでいる。

その動画には、複数の乗客で座席が埋まった地下鉄車内の様子が確認できる。すると画面右から液体が入ったバケツを持った男が現れ、背を向けて座っていた男性の頭にバケツの中身を浴びせたのだ。目の前にいた女性は小さく悲鳴をあげており、男はバケツを捨ててすぐにその場を去った。ずぶ濡れになってしまった男性が、立ち上がってあたりを見回すところで動画は終わっている。男のYouTubeチャンネルには、バケツの中身を用意する動画も投稿されており、そこには水やサラダ油、落ち葉、犬の糞などを次々と入れていく様子が映っていた。そして満タンに近い状態のバケツを手に地下鉄の車両に乗り込み、乗客に浴びせていた。今回の件のみならず、男は何度も同様の行動をとっていた。同様の手口で、ランダムに地下鉄の乗客を選んでバケツの中身を頭から浴びせるという信じ難い行動を撮影した動画が、「シェフのサプライズ(surprise du chef)」というタイトルとともに複数投稿されている。これらの動画は昨年7月から投稿されており、複数の人々が被害に遭っていた。通報を受けていた警察が今月2日に事情聴取を行うと、男はこれまでの行動について認めた。 “Y.D.”というイニシャルのみが明かされたこの男は、翌日に暴行および傷害、器物損壊の疑いで逮捕、起訴された。犯行に及んだ理由について、「『いいね』の数を稼ぎたかった」と供述している。男のYouTubeチャンネル登録者数は現時点で736人であり、動画の投稿数は27本だった。動画の再生回数はほぼ1万回を下回っているが、問題の「シェフのサプライズ」シリーズは再生回数が数万回を超えており、男は味を占めて何度も犯行に及んだ可能性がある。今回のユーチューバーの男の逮捕が各メディアに報じられると、「この世代は本当に頭がおかしいよ」「動画を撮影している人も捕まるよね?」「いったい何を考えているの?」「こんな奇行に及ぶなんて、精神的に問題があるとしか思えない」「これを面白いと思った人たちは、みんな頭の検査を受けた方がいい」「ブラジルでこんなことをしたら、逮捕だけでは足りず、大衆に殺されてしまうと思う」「私たちって、進化しているんじゃなくって退化しているのかも」「終身刑にするべき」などと痛烈なコメントが殺到した。ちなみに2022年には、イタズラ動画を撮影中にターゲットが激怒した動画が拡散され、迷惑系ユーチューバーに「自業自得」といった声が寄せられていた。画像は『OutKick 2024年1月12日付「 YouTuber ‘YANIKE’ ARRESTED FOR POURING POOP ON PEOPLE DURING PRANK VIDEOS」(YouTube)』『The Mirror 2022年3月23日付「TikToker gets punched after he tried to pull megaphone prank on a stranger」(Image: TikTok / jaykindafunny8)』『FOX 5 DC 2023年9月29日付「Jury acquits delivery driver of main charge in Dulles Town Center shooting of YouTube prankster」』『Click2Houston 2019年5月8日付「‘You’re fired’: Heartless prank brings Walmart employee to tears」』『LADbible 2022年5月22日付「‘Welcome To Luton’ Stunt At Gatwick Airport Panics Gatwick Arrivals」』『The Sun 2021年5月27日付「RUFF RIDE Indian YouTuber arrested for tying balloons to pet dog to make it fly for cruel video stunt」(Credit: YouTube)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)