¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Î¤ªÀµ·î¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ÈÆ±¾ð¤µ¤ì¤Æ¡Ä¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÍ¾·×¤Ê¤Ò¤È¸À¤Ë¥â¥ä¥â¥ä
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¤ªÀµ·î¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÎø¿Í¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¡£¤½¤Î»þ´ü¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ò¤È¤ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
48ºÐ¡¢20Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¤³¤Î½Õ¡¢20Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¡Ê48ºÐ¡Ë¡£19ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤Ï¡¢±óÊý¤Î¿ÆÀÌ¤Î²È¤«¤éÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤Ë¼Ú¤ê¤¿¾®¤µ¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤â¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢µ¢¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£·ëº§¸å¤â»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ê¤é¤Ê¤ó¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡£Î¥º§¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤ÏÉ×¤ÎÉâµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤é¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÀ¸³¶Ï¢¤ìÅº¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
É×¤ÎÉâµ¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¢¤È¡¢1Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯Î¥º§¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿Æ¤Ë¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÂ©»Ò¤Î³ØÈñ¤À¤±¤ÏÉ×¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïºâ»ºÊ¬Í¿¤ò¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£É×¤âÁá¤¯Î¥º§¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Æ³°¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯ÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÉ×¤¬¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ê¤ó¤À¤«²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¼Õ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢Â©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤¤Ï²¿¤¬ËÜ²»¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ªÀµ·î¤â¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¡© Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤ë¤½¤Î¸å¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£Î¥º§·Ð¸³¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡Ö²áµî¤Ø¤Î²¼¼ê¤ÊÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»Å»ö¤Ï¤¢¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÄêÇ¯¤Þ¤Ç¶Ð¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤âÆ¯¤±¤ë¤À¤±Æ¯¤³¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿³¨¤ÎÊÙ¶¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£µÙÆü¤Ë¤Ï²èÏ¤äÈþ½Ñ´Û¤ò²ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤¬¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í«¤µÀ²¤é¤·¤Ë¤Ò¤È¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£ìÔÂô¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÆ±Î½¤ä³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
12·î¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤ªÀµ·î¤â¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¡© Âç¾æÉ×¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢À¤´Ö¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤âÀµ·î¤â¡¢¤´¤¯ÉáÄÌ¤ÎÆü¾ï¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹Ô»ö¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¥â¥ä¤ë¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿¦¾ì¤Ç¤ªÀµ·î¤Î²á¤´¤·Êý¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£É×¤Î¼Â²È¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢µ¤¤¬½Å¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤Ç¤ëÃæ¡¢ÏÃ¤ò¤Õ¤é¤ì¤¿¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ç¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¡¢Î¥º§¤·¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ê¤Î¤Í¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¿ô¿Í¤¬¸À¤¤¤À¤·¤Æ¡£ÊÌ¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Â©»Ò¤ÏÂç³Ø¤ÎÍ§¤À¤Á¤È²á¤´¤¹¤é¤·¤¤¤·¡¢»ä¤ÏÊÌ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤Ê¤ó¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼þ¤ê¤Ï¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×
·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤ªÀµ·î¤â¼«Í³¤Ë²á¤´¤»¤ëÆÈ¿È¤ÎÍ§¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢Ãë¤Þ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤Ë¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Î¤ªÀµ·î¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤æ¤Ã¤¯¤ê¿²¤Æ¡¢²È¤ÇÀÎ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¨¤Î½ÉÂê¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡£¤Ò¤È¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤«¿´³°¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¾Ð¤Ã¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Â¾¿Í¤«¤é¡Ø¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¡×
Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£³°Ìî¤ÎÍ¾·×¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï±¦¤«¤éº¸¤ØÎ®¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡¢¤È¡£
³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¡ÖÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æº£¤É¤ÄÁ¤·¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¼þ¤ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£É×¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤â¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤¿¤ó¤À¡Ù¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤¬°¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÀ©ºÛ¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡Ù¤È¤«¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÉ×¤È»ä¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Ë¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤Î·ëº§¤äÎ¥º§¤ÎÏÃ¤Ë¸ý¤ò½Ð¤¹¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»ä¼«¿È¤ÏÄËÀÚ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Î¥º§¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¾ð¤âµ¤»ý¤Á¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¡£¤À¤«¤é¥Á¥¨¥ß¤µ¤ó¤Ï·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¡¢Âè2Ëë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Í¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îå¤Þ¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯°Ö¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ã¸¡¹¤È¸À¤Ã¤¿¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¢§µµ»³ ÁáÉÄ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÌÀ¼£Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¡£ÃË½÷¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼èºà¤ò½Å¤Í¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌäÂêÄóµ¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤ä·ëº§¡¦Î¥º§¡¢À¤ÎÌäÂê¡¢ÉÏº¤¡¢¤Ò¤¤³¤â¤ê¤Ê¤ÉÉý¹¤¯¼¹É®¡£¼ñÌ£¤Ï¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎÄÉ¤Ã¤«¤±¡¢Íî¸ì¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¸ÅÅµ·ÝÇ½´Õ¾Þ¡£
(Ê¸:µµ»³ ÁáÉÄ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë)