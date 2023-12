アメリカで無抵抗な高齢犬を遺棄した男が人々の怒りを買っている。監視カメラが捉えた映像には、犬を入れた黒いビニール袋をゴミ収集コンテナに放り投げる男の姿が映っていた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米フロリダ州リー郡保安官事務所は現地時間18日、地元に住むアンソニー・ベルマン(Anthony Bellman、55)を動物虐待の容疑で起訴したことを発表した。アンソニーは、“ザイラ(Xyla)”という名前の16歳のメスのシーズー犬を黒いビニール袋に入れて、ゴミ収集コンテナに捨てたという。

同保安官事務所によると、今月14日に同郡リーハイ・エイカーズにあるディスカウントショップ「ファミリー・ダラー」のスタッフが、店の裏手に設置されたゴミ収集コンテナにモゾモゾと動く黒いビニール袋を発見した。スタッフがビニール袋を開けて確認すると、首にロープが巻かれた状態のザイラの姿が現れたそうだ。

スタッフは、すぐにザイラを「ブルー・パール・ペット病院(Blue Pearl Pet Hospital)」へ連れていった。そしてザイラは虐待を受けた可能性があるように見えたため、リー郡保安官事務所の動物虐待対策班とザイラが発見された区域を管轄する刑事が動物虐待の捜査に乗り出した。

ザイラにはマイクロチップが埋め込まれていたが、その情報で飼い主は亡くなっていることが判明した。そこで刑事はファミリー・ダラー付近に設置された監視カメラの映像を確認したところ、青いSUV車でやってきたアンソニーが、トランクからザイラを入れた黒いビニール袋を取り出してゴミ収集コンテナに向かって放り投げる様子が映っていた。

犬の16歳は人間の年齢で80歳ほどと言われるが、年老いたザイラは抵抗することもできず、そのままアンソニーによって捨てられてしまったのだ。その後、ザイラの救出から2時間以内にアンソニーは自宅にやってきた刑事に身柄を拘束され、動物を死に追いやったり重傷を負わせたりするほどの酷い虐待行為だとして、「加重動物虐待」の重罪で起訴された。

アメリカでは虐待行為の程度によって、殺人などと同等の重罪として起訴されることがある。また今後、同郡が管理する動物虐待者のリストにアンソニーの氏名や住所などの情報が登録されるという。

当局によれば、アンソニーはザイラの亡くなった飼い主の親戚であり、家族に対して「ザイラを安楽死させるために動物愛護協会へ連れていく」と話していたという。さらにアンソニーは、米オハイオ州で飲酒運転による逮捕歴があることも分かっている。彼は起訴された後、リー郡刑務所に収監されたものの15日には出所したようだ。

リー郡保安官事務所の動物虐待対策班を立ち上げたカーマイン・マルセーノ保安官(Carmine Marceno)は、ゴミ収集コンテナに捨てられるザイラの映像を見て「気分が悪くなった」と話しており、声明では次のように述べた。

「われわれは、ザイラのような罪のない動物たちの代弁者となるために集結したチームです。このような凶悪な行為をする者に対して、必ず責任を負わせます。」

一方で、保護されたザイラは新しい家族が見つかるまで、「リー郡ドメスティック・アニマル・サービス」で過ごすという。

なおテックインサイト編集部では、リー郡ドメスティック・アニマル・サービスへ取材を申し入れている。ザイラを引き受けた時のザイラの様子やその後の経過、また高齢で虐待された動物のケアの仕方などをうかがう予定だ。

