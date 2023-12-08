『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』第2弾出演アーティスト解禁！新たに8組
12月22日（金）に放送される年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』の第2弾出演アーティストが解禁になった。
YOASOBI、L’Arc〜en〜Cielの出演が決定。2年ぶりとなる『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』での生パフォーマンスに期待が高まる。
Stray Kids×LiSAは、話題のコラボ曲を披露。LiSAは1年ぶりのMステ出演だ。
また、日向坂46・齊藤京子とヒコロヒーのコンビ「キョコロヒー」がMステに初登場する。
そして、三浦大知とPerfumeは、演出振付家・MIKIKOプロデュースのもと、国内外で活躍するダンスチーム・ELEVENPLAYやSP Dancers、クリエイティブ集団・Rhizomatiksらとともに一夜限りのスペシャルメドレーを披露。
さらに、今年25周年を迎えたモーニング娘。の現役とOGが「モーニング娘。MステSPユニット」としてコラボ出演。
現役メンバーによる『Wake‐up Call〜目覚めるとき〜』、OGメンバー・保田圭、矢口真里、辻希美、石川梨華、高橋愛、紺野あさ美との『ザ☆ピ〜ス！／ハッピーサマーウェディング／恋愛レボリューション21／LOVEマシーン（updated）」メドレーを披露する。
ゴールデンボンバーは、年末恒例『女々しくて』を視聴者生投票による2023流行語ver.でお届け。恒例Toshl3択は「視聴者が聴きたい“令和の大ヒット曲”」、そしてクリスマスメドレー、令和のサブスクヒット曲も続々だ。
◆出演アーティスト（五十音順）
（★が第2弾解禁アーティスト）
AI
aiko
あいみょん
新しい学校のリーダーズ
ano
いきものがかり
Awich, NENE, MaRI, AI ＆ YURIYAN RETRIEVER
関ジャニ∞
★キョコロヒー
KinKi Kids
King ＆ Prince
★ゴールデンボンバー：『女々しくて2023流行語ver.』
Saucy Dog
櫻坂46
THE RAMPAGE
清水美依紗
ジェジュン
GENERATIONS
SUPER BEAVER
SixTONES
Stray Kids
★Stray Kids × LiSA
Snow Man
SEKAI NO OWARI
DA PUMP
ちゃんみな
★Toshl：『Toshl３択「視聴者が聴きたい“令和の大ヒット曲”」』
なにわ男子
NiziU
乃木坂46
Perfume
日向坂46
BE:FIRST
マカロニえんぴつ
三浦大知
★MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume
Mrs. GREEN APPLE
★モーニング娘。MステSPユニット（モーニング娘。’23＆OGメンバー）：
『SPメドレー「ザ☆ピ〜ス!／ Wake‐up Call〜目覚めるとき〜／ハッピーサマーウェディング／恋愛レボリューション21／LOVEマシーン（updated）」』
yama
優里
ゆず
★YOASOBI
★L’Arc〜en〜Ciel
緑黄色社会
LE SSERAFIM