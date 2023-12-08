『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』第2弾出演アーティスト解禁！新たに8組

12月22日（金）に放送される年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』の第2弾出演アーティストが解禁になった。

YOASOBI、L’Arc〜en〜Cielの出演が決定。2年ぶりとなる『ミュージックステーション SUPER LIVE 2023』での生パフォーマンスに期待が高まる。

Stray Kids×LiSAは、話題のコラボ曲を披露。LiSAは1年ぶりのMステ出演だ。

また、日向坂46・齊藤京子とヒコロヒーのコンビ「キョコロヒー」がMステに初登場する。

そして、三浦大知とPerfumeは、演出振付家・MIKIKOプロデュースのもと、国内外で活躍するダンスチーム・ELEVENPLAYやSP Dancers、クリエイティブ集団・Rhizomatiksらとともに一夜限りのスペシャルメドレーを披露。

さらに、今年25周年を迎えたモーニング娘。の現役とOGが「モーニング娘。MステSPユニット」としてコラボ出演。

現役メンバーによる『Wake‐up Call〜目覚めるとき〜』、OGメンバー・保田圭、矢口真里、辻希美、石川梨華、高橋愛、紺野あさ美との『ザ☆ピ〜ス！／ハッピーサマーウェディング／恋愛レボリューション21／LOVEマシーン（updated）」メドレーを披露する。

ゴールデンボンバーは、年末恒例『女々しくて』を視聴者生投票による2023流行語ver.でお届け。恒例Toshl3択は「視聴者が聴きたい“令和の大ヒット曲”」、そしてクリスマスメドレー、令和のサブスクヒット曲も続々だ。

◆出演アーティスト（五十音順）

（★が第2弾解禁アーティスト）

AI

aiko

あいみょん

新しい学校のリーダーズ

ano

いきものがかり

Awich, NENE, MaRI, AI ＆ YURIYAN RETRIEVER

関ジャニ∞

★キョコロヒー

KinKi Kids

King ＆ Prince

★ゴールデンボンバー：『女々しくて2023流行語ver.』

Saucy Dog

櫻坂46

THE RAMPAGE

清水美依紗

ジェジュン

GENERATIONS

SUPER BEAVER

SixTONES

Stray Kids

★Stray Kids × LiSA

Snow Man

SEKAI NO OWARI

DA PUMP

ちゃんみな

★Toshl：『Toshl３択「視聴者が聴きたい“令和の大ヒット曲”」』

なにわ男子

NiziU

乃木坂46

Perfume

日向坂46

BE:FIRST

マカロニえんぴつ

三浦大知

★MIKIKO×Rhizomatiks×三浦大知×SP Dancers×ELEVENPLAY×Perfume

Mrs. GREEN APPLE

★モーニング娘。MステSPユニット（モーニング娘。’23＆OGメンバー）：

『SPメドレー「ザ☆ピ〜ス!／ Wake‐up Call〜目覚めるとき〜／ハッピーサマーウェディング／恋愛レボリューション21／LOVEマシーン（updated）」』

yama

優里

ゆず

★YOASOBI

★L’Arc〜en〜Ciel

緑黄色社会

LE SSERAFIM