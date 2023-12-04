ÆüÂç¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î·ÑÂ³¤Ë¡ÖÀÕÇ¤»ý¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¸¡Æ¤°Ñ¤¬¡ÖÇÑÉôÊý¿Ë¡×¸Ç¤á¤¿ÍýÍ³¡¡°ìÈÌ³ØÀ¸¤Ë¤â±Æ¶Á
¡¡ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ò½ä¤ë°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤Ë´Ø¤·¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎÎÓ¿¿Íý»ÒÍý»öÄ¹¤é¤¬4Æü¸á¸å4»þ¤«¤éÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Íý»öÄ¹¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Î¤Ïº£Ç¯8·î8Æü°ÊÍè¡¢118Æü¤Ö¤ê¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢Æ±Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉô¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä³Ø²Ê¶µ¼ø¤Ç¡¢ÌôÊª»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººµÚ¤ÓºÆÈ¯ËÉ»ßºö¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤Î±×»Ò½Ó»Ö°Ñ°÷Ä¹¤â½ÐÀÊ¤·¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î¡ÖÇÑÉôÊý¿Ë¡×¤ò¸Ç¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³Ø¤È¤·¤Æ´ÉÍýÂÎÀ©¤¬Êä½þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡8·î°Ê¹ß¡¢°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤Ç3¿Í¤ÎÉô°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÉô°÷¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Âç³ØÆâ¤Î¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ï11·î28Æü¤ËÇÑÉô¤ÎÊý¿Ë¤ò·èÄê¡£1Æü¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤ÏÇÑÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ëÏÀ¤Ï½Ð¤º¡¢·ÑÂ³¿³µÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤ÇÎÓÍý»öÄ¹¤Ï¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ÎÇÑÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤ÏÍý»ö²ñ¤Ç·ÑÂ³¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¡¢¡Ö¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉô¤òÇÑ»ß¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜÂç³Ø¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢¶¥µ»Éô¤ËÂÐ¤¹¤ëÂç³Ø¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤¹¡×¤È¤·¡¢ÎÀÀ¸³è¤Î´ÆÆÄÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇÑÉô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎÉô°÷¤é¤ÏÅ±²ó¤òµá¤á¤Æ½ðÌ¾¤òÄó½Ð¡£Â¾Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¥¢¥á¥Õ¥È´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÇÑÉô¡×¤ÎÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±×»Ò°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö11·î24Æü¡¢28Æü¤Î2ÅÙ¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¡×¤È¡¢³Æ³ØÉôÄ¹¤é17¿Í¤Ë¤è¤ë°Ñ°÷²ñ¤Ç2ÅÙ¤ËÅÏ¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÅö½é¡¢Ã±ÆÈÈÈºá¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¸ÃÄÅª¡¢¾ï½¬Åª¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ï¡ÖÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Î°ÂÁ´¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂç³Ø¤È¤·¤Æ´ÉÍýÂÎÀ©¤¬Êä½þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Æ¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÌ³ØÀ¸¤Î°ÂÁ´¤¬Ã´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÆüÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡¢³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î°ÕÌ£¡¢²ÁÃÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¡¢¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢²þ³×¤ò²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡»¿ÈÝ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÇÑÉô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤ËÇÑÉô¤È¤¤¤¦°Æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¿·¤·¤¤ÆüÂç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¡¢ÃÛ¤«¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡ÖÁ´¤Æ¤Î³ØÉôÄ¹¤ÎÁí°Õ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸À¸³è´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ±Âç³Ø¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤ê²ñ¸«¤ò³«¤¯¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤¬2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£8·î8Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ¿¿Íý»ÒÍý»öÄ¹¡¢¼ò°æ·òÉ×³ØÄ¹¡¢ÂôÅÄ¹¯¹Éû³ØÄ¹¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î»ØÆ³¿Ø¤Ï»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Ï18Ç¯¤Ë¡Ö°¼Á¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¡£°ãË¡ÌôÊª»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅìÂç³Ø¥ê¡¼¥°1Éô¾å°Ì¤Îº£µ¨¤ÎÁ´»î¹ç¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï1Éô²¼°Ì¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£