¼ÒÄ¹½Ð¿ÈÂç³Ø¡¡ÆüËÜÂç³Ø¤¬13Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤âÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡¡¹ñÎ©Âç¥È¥Ã¥×¤ÏÅìµþÂç³Ø¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¹ñÎ©Âç¤¬·òÆ®
2023Ç¯¡ÖÁ´¹ñ¼ÒÄ¹¤Î½Ð¿ÈÂç³Ø¡×Ä´ºº
¡¡2023Ç¯¤Î¼ÒÄ¹¤Î½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¿ô2Ëü248¿Í¤ÎÆüËÜÂç³Ø¤¬13Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡££²°Ì°Ê²¼¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Í£°ì¤Î2Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¾å°Ì10°Ì¤Ç¹ñÎ©Âç³Ø¤ÏÅìµþÂç³Ø¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂç³Ø¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¼ÒÄ¹¿ô¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï2022Ç¯¤Î18ÅÔ¸©¤«¤é16ÅÔ¸©¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾å¾ì´ë¶È¡ÊÃÏÊý¾å¾ì´Þ¤à¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¿ô¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤Î289¿Í¡¢2°Ì¤¬Áá°ðÅÄÂç³Ø¤Î230¿Í¡¢3°Ì¤¬ÅìµþÂç³Ø¤Î213¿Í¤Ç¡¢¾å°Ì3¹»¤¬200¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¹ñÎ©Âç³Ø¤Ï5°Ì¤ËµþÅÔÂç³Ø¡¢9°Ì¤Ë°ì¶¶Âç³Ø¤¬Æþ¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤Ï¾å°Ì10°Ì¤Þ¤Ç¤Ë3Âç³Ø¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¶ÈÀÓ¤Ç¡¢Áý¼ý¤äÁý±×¤òÃ£À®¤·¤¿´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹ÈæÎ¨¤Ï¡¢°ì¶¶Âç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤¬16ÅÔ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¹áÀî¸©¤È¹âÃÎ¸©¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¾ù¤ê2°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÂç³Ø°Ê³°¤ÇÊ£¿ô¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶áµ¦Âç³Ø¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤Î2Âç³Ø¤À¤±¡£
¡¡ÅìÆüËÜ¤Ç¤ÏÆüËÜÂç³Ø¤¬Á°Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º15ÅÔ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¡£°ìÊý¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï15¸©¤ÇÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏµÜºê¸©¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨ ËÜÄ´ºº¤Ï¡¢Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¡ÊÌó400Ëü¼Ò¡Ë¤«¤é¡¢ÂåÉ½¼Ô¥Ç¡¼¥¿¡Ê¸Ä¿Í´ë¶È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿½Ð¿ÈÂç³Ø¤òÃê½Ð¡¢½¸·×¤·¤¿¡£Æ±°ì¿ÍÊª¤¬Ê£¿ô¤Î´ë¶È¤Ç¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¾ì¹ç¡¢Çä¾å¹â¤Î¾å°Ì1¼Ò¤ò½¸·×ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£ ½¸·×ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¤Ï31Ëü6,488¼Ò¡£
¢¨ ½Ð¿ÈÂç³Ø¤¬¹»Ì¾ÊÑ¹¹¡¢Åý¹ç¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Â¸Â³Âç³ØÌ¾¤Ç½¸·×¤·¤¿¡£ËÜÄ´ºº¤Ï2010Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤¬13²óÌÜ¡£
ÆüËÜÂç³Ø¤¬Í£°ì¤Î2Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡¢13Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×
¡¡¼ÒÄ¹¤Î½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤¬ÆüËÜÂç³Ø¤Î2Ëü248¿Í¤Ç13Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¤·¡¢2°Ì°Ê²¼¤ÎÂç³Ø¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤¬1Ëü617¿Í¤Ç¡¢2015Ç¯°ÊÍè¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤Ç2°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£3°Ì¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤¬1Ëü420¿Í¤ÇÂ³¤¡¢ËèÇ¯¶Ïº¹¤Ç¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Þ¤Ç¤¬1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡4°Ì¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø8,195¿Í¡¢5°Ì¤ÏÃæ±ûÂç³Ø7,400¿Í¡¢6°Ì¤ÏË¡À¯Âç³Ø6,011¿Í¤¬Â³¤¡¢¡ÈGMARCH¡É¤Î3¹»¤¬ÊÂ¤Ö¡£7°Ì¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅì³¤Âç³Ø¡¢8°Ì¤Ë¶áµ¦Âç³Ø¡¢9°Ì¤ËÆ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Î´ØÀ¾Àª2¹»¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì20°Ì¤ÏÅìµþ6Âç³Ø¤Î¤Û¤«¡¢À¾¤Î¡È´Ø´ØÆ±Î©¡É¤Î´ØÀ¾Âç³Ø11°Ì¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³Ø14°Ì¡¢´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø17°Ì¤âÆþ¤Ã¤¿¡£´ØÅì¡¢´ØÀ¾°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤¬16°Ì¡¢°¦ÃÎ³Ø±¡Âç³Ø¤¬18°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÂç³Ø 5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤ÇºÇ¹â¤Î10°Ì
¡¡¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Ç10°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÂç³Ø¤ÏºòÇ¯¤Î20°Ì¤«¤é19°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢22°Ì¤ËÂçºåÂç³Ø¡¢23°Ì¤ËËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¢27°Ì¤Ë¶å½£Âç³Ø¡¢29°Ì¤ËÅìËÌÂç³Ø¡¢30°Ì¤Ë¿À¸ÍÂç³Ø¤È¡¢µìÄëÂç¤òÃæ¿´¤Ë7¹»¤¬¾å°Ì30¹»¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¡¢¹ñÎ©Âç³Ø¤Ï3¹»¤¬¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê
¡¡¾å¾ì´ë¶È¡ÊÃÏÊý¾å¾ì´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¤¬289¿Í¤Ç¥È¥Ã¥×¡£2°Ì¤¬Áá°ðÅÄÂç³Ø230¿Í¡¢3°Ì¤¬ÅìµþÂç³Ø213¿Í¤Ç¡¢¾å°Ì3¹»¤¬200¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜÂç³Ø105¿Í¡¢µþÅÔÂç³Ø102¿Í¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¹ñÎ©Âç³Ø¤Ï9°Ì¤Î°ì¶¶Âç³Ø¤È¹ç¤ï¤»¤¿3¹»¤¬10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¶ÈÀÓÊÌ¡Ê°å²Ê»õ²Ê·ÏÂç³Ø¤ò½ü¤¯¡Ë¡¡Çä¾å¡¦Íø±×¤È¤â¤Ë°ì¶¶Âç½Ð¿È¼ÒÄ¹¤Î´ë¶È¤¬¹¥Ä´
¡¡½Ð¿È¼ÒÄ¹¿ô¤Î¾å°Ì100¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢·Ð±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤ÎÄ¾¶á2´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÈÅö´üÍø±×¤òÈæ³Ó¤·¡¢½Ð¿È¼ÒÄ¹¿ôÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ØÁý¼ý¡Ù¡¢¡ØÁý±×¡Ù¡¢¡ØÁý¼ýÁý±×¡Ù¤òÃ£À®¤·¤¿¼ÒÄ¹¿ô¤Î³ä¹ç¤ò»»½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢Áý¼ý´ë¶È¡¦Áý±×´ë¶È¡¦Áý¼ýÁý±×´ë¶È¤Ç¡¢°ì¶¶Âç³Ø½Ð¿È¼ÒÄ¹¤¬¥È¥Ã¥×¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£ÆüËÜºÇ½é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¾¦Ë¡¹Ö½¬½ê¡×¤ò¸»Î®¤È¤·¡¢Á°¿È¤ÏÅìµþ¾¦²ÊÂç³Ø¡£·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³¼Ô°éÀ®¤ÎÍýÇ°¤Ï¸½Âå¤Ë¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÃøÌ¾ºâ³¦¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£·ú³Ø°ÊÍè¤Î¶µ°éÍýÇ°¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª·ø¼Â¤Ê´ë¶È¶ÈÀÓ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢´ôÉìÂç³Ø¤¬Áý¼ý´ë¶È¤Ç3°Ì¡¢Áý±×´ë¶È¤ÈÁý¼ýÁý±×´ë¶È¤Ç2°Ì¤È·òÆ®¤·¤¿¡£³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì20¹»¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤¬Áý¼ý´ë¶È¤Ç19¹»¡¢Áý±×´ë¶È¤ÈÁý¼ýÁý±×´ë¶È¤Ç³Æ16¹»¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯Ä´ºº¤Ç¤â³Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì10¹»¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤¬Àê¤á¡¢¹ñ¸øÎ©Âç³Ø¤Î½Ð¿È¼ÒÄ¹¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤Î¼ê·ø¤¤¶ÈÀÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨ 2022Ç¯1·î´ü°Ê¹ß¤òºÇ¿·´ü¤È¤·¡¢2´üÏ¢Â³¤ÇÇä¾å¹â¤ÈÅö´üÍø±×¤¬È½ÌÀ¤·¤¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë»»½Ð¤·¤¿¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡¡ÆüËÜÂç³Ø¤¬16ÅÔ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢Á°Ç¯¤è¤ê2¸©¸º¾¯
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤¬16ÅÔ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¤¬¡¢Á°Ç¯¤è¤ê2¸©¸º¾¯¤·¤¿¡£¹áÀî¸©¤È¹âÃÎ¸©¤ÇÃÏ¸µ¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìÆüËÜ¤Î21ÅÔÆ»¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø¤¬Á°Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º15ÅÔ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢µÜ¾ë¸©¤È°¦ÃÎ¸©¤ò½ü¤¯19ÅÔÆ»¸©¤Ç3°Ì¤Þ¤Ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ±Âç¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤¬Ìó125Ëü¿Í¡Ê½ÐÅµ¡§Æ±Âç¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤ÈÂ¾Âç¤ò°µÅÝ¤·¡¢Á´¹ñ24¹»¤ÎÉÕÂ°¹â¹»¤«¤é¿Ê³Ø¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Î»Ò½÷¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÒÄ¹¤òÁ´¹ñ¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢´ä¼ê¸©¡¢µÜ¾ë¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±ÍÍ¤ËÃÏ¸µ¤ÎÂç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©¤È°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï¾å°Ì3¹»¤òÃÏ¸µÂç³Ø¤¬Àê¤á¤¿¡£
À¾ÆüËÜ¤Ï²áÈ¾¿ô¤Î15¸©¤ÇÃÏ¸µ¹ñÎ©Âç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×
¡¡À¾ÆüËÜ¤Î26ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÂç³Ø½Ð¿È¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¤Î¤ÏµÜºê¸©¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢16¸©¤Ç¾å°Ì3¹»°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25ÉÜ¸©¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±¤¸ÃÏ°è¤ÎÂç³Ø¤¬¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¶áµ¦Âç³Ø¤ÏÂçºåÉÜ¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤ÏÊ¡²¬¸©¤Èº´²ì¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÀê¤á¤¿¡£Ê£¿ô¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÆüËÜÂç³Ø¤È¶áµ¦Âç³Ø¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÆüËÜ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤¬15¸©¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»äÎ©Âç³Ø¤¬Â¿¤¯½êºß¤¹¤ë¶áµ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢2ÉÜ4¸©¤¹¤Ù¤Æ»äÂç¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÊ¬ÉÛ·¹¸þ¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£