アメリカでは感謝祭の連休が終わり、街ではクリスマスの飾り付けがあちこちで見られるようになった。そんななかオハイオ州のある女性が、自宅のクリスマスツリーの中で孵化したという数百匹の“友達”の映像をTikTokでシェアしたところ、7日間の再生回数が480万回を超える反響となった。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米オハイオ州に住む3児の母アンドレア・コワードさん(Andrea Coward)が22日、TikTokに投稿したクリスマスツリーの動画に注目が集まっている。

動画には「生木(本物の木)には気を付けて!」と言葉が添えられており、クリスマスソング『イッツ・ザ・モスト・ワンダフル・タイム・オブ・ザ・イヤー』の軽快なリズムに合わせてもみの木が映し出される。

ところが枝の中には、オーナメントではないある昆虫の赤ちゃんの姿が見て取れ、「この年は、ツリーの中で物凄い数の“友達”が孵化したの。だからそれ以来、人工木だけを使っているのよ」とキャプションが入る。

実はもみの木の中で孵化したのは、特徴的なカマ状の前足と大きな目を持つカマキリの赤ちゃん数百匹で、まるで木にぶら下がるようにしてくっついているのが分かるのだった。

アンドレアさんがその後更新した投稿によると、この動画は2018年に撮影したものだそうで、自宅の敷地内から伐採したもみの木をツリーとして自宅に持ち込んだという。

そして「これまで何年も同じようにしてきて、一度も問題はなかったの。それに生木はよく振って、虫などを振り落としたのよ!」と明かし、このように続けた。

「最初に生木を家に持ち込んだ時、カマキリの卵鞘を1つ見つけてね。その枝は切り落とし、外に放置したわ。でも2週間半経った頃、別の卵鞘があるのを見つけ、そこから赤ちゃんが出てくるのを目にしたの。私が見逃してしまったようで、赤ちゃんは少なくとも2、3百匹はいたわ。」

物凄い数のカマキリに驚いたアンドレアさんの夫は、床に這い出した赤ちゃんを掃除機で吸いとってしまったそうで、アンドレアさんは「多くの人が『うちのクリスマスツリーでも同じことが起きないかしら』と言ってきたけど、数百匹のカマキリが家中を這いつくばるとなると、そうも言ってられなくてね。カマキリはとても可愛かったけど、やはりあれだけの数になると気持ち悪いものなのよ」と語っていた。

そうしてクリスマスツリーの中で孵化したカマキリの動画には、次のようなコメントが寄せられた。

「カマキリでラッキーだったわね。うちのツリーはクモの赤ちゃんだったわ。それでネコが木に体当たりして、赤ちゃんがあちこちに散らばったの。もう最悪だったわよ。掃除機で吸い取ったけど、やはり気持ちがいいものではないわよね。」

「我が家でクモが一斉に誕生した時は、家を燃やしてしまいそうになったよ。」

「1つの卵鞘から生まれるカマキリの数は200匹以上と言われるからね。そんなに生まれたら怖いな。」

「掃除機で吸ってしまうのはかわいそう。」

「カマキリは他の虫も食べてくれるし、共食いもする。きっと生き残る赤ちゃんは少ないはず。」

「カマキリはハチドリも食べてしまう肉食なんだよ。」

「私は農場主だけど、わざわざカマキリの卵鞘を買っている。アブラムシを食べてくれるからね。」

「私は水槽でカマキリを育てて、春になったら庭に放しているわよ。」

「私も同じ経験がある。ただカマキリは千匹以上いてね。もう懲り懲りだよ。」

なおテックインサイト編集部では、アンドレアさんにカマキリは全部掃除機で吸い取ってしまったのか、子供たちの反応はどうだったのかなどについて話をうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみにカマキリがツリーで孵化したケースは2019年にもSNSでシェアされており、獣医だった家主はミバエ(果実蠅)をエサとして与え、自宅で飼育を始めていた。

