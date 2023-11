南米コロンビアに住む男児は、これまで貧しさゆえに誕生日会をしてもらったことが一度もなかった。そんな男児の境遇を知った教師らは今年9月、男児のためにサプライズで誕生日会を企画。当時の様子を収めた動画が、人々に感動を届けて拡散している。リトアニアのニュースサイト『Bored Panda』などが伝えた。

南米コロンビア、エベヒコ(Ebejico)に住むエンジェル・デイヴィッド君(Angel David、8)は今年9月、大好きな先生やクラスメートに人生で初めて誕生日のお祝いをしてもらった。

当時の様子を捉えた動画では、女性スタッフと一緒に教室の入り口までやってきたエンジェル君に、教室内で待っていたクラスメートや教師らが『ハッピー・バースデー・トゥー・ユー』をスペイン語で歌い始めるのが見て取れる。

最初はわけが分からずに呆然としていたエンジェル君だが、しばらくすると何かがグッとこみ上げてきたようで、両手で顔を覆い泣き始めてしまう。そして歌が終わると、背後にいたスタッフに促されて教室に入り、クラスメートから次々と温かいハグを受けるのだった。

なお、4人きょうだいで暮らし向きが決して良くないエンジェル君のために「サプライズで誕生日会をしよう」と最初に企画したのは、クラスメートの母親2人だったそうで、そのうちの1人は地元メディアにこのように語っていた。

「実はエンジェル君に以前、『誕生日会をやるのが夢なんだ』と言われたことがあって。エンジェル君の母親を良く知っている私たちは、彼女に誕生日会をやる余裕がないと分かっていたの。それで昨年から計画を練っていたんですよ。」

そうしてこのことを知った教師のカサス・ヒメノさん(Casas Ximeno)や学校のコミュニティグループなどが次々と支援の手を差し伸べ、当日はエンジェル君が好きなテレビアニメ「パウ・パトロール(PAW Patrol)」のケーキやドリンク、そしてバルーンのデコレーション、プレゼントも用意されたという。

この思わぬサプライズにエンジェル君は、「今まで一度も誕生日を祝ってもらったことがないから、本当に嬉しかった。嬉しすぎて涙が出てきてしまったほどだよ」と明かし、興奮冷めやらぬ様子でこう述べた。

「友達は僕にハグし、『君は3000歳まで生きるからね!』なんて言ってくれたんだ。またこうやって、家族や友達と一緒に誕生日を祝えたら素敵だな。」

そしてこの動画がSNSで拡散すると、視聴者から次のようなコメントが寄せられた。

「なんて美しい光景だろう。クラスメートが自分のために歌を歌ってくれていることを理解した瞬間、あのエンジェル君の顔が頭から離れない。最高だよ。」

「彼はこの日のことを一生忘れないだろうね。」

「小さなエンジェル君を感動させた“愛の力”ってすごい!」

「全ての子が、こんなふうに『自分は特別』と感じる瞬間があっていい。」

「8歳になるまで一度も誕生日会をしたことがないなんて。自分は恵まれていると思った。でもこうやってみんなに祝ってもらって良かったね。おめでとう!」

「自分も4人きょうだい(まもなく7人になる)で生活が苦しく、一度も誕生日会をしてもらったことがない。これは本当につらいことなんだ。友達はなぜ、僕が誕生日会をしないのか理解してくれることはないし、自分の誕生日は普通の日と何も変わらないんだ。だからこの子がああやってみんなに祝ってもらい、幸せそうな姿を見て泣きそうになった。心から嬉しく思うよ。」

「あの子が涙を流すのを見て、私まで泣いてしまったわ。これからも素敵な誕生日が続きますように。」

「こんなニュースばかりだと嬉しいね!」

テックインサイト編集部では、教師のカサスさんに学校の規模、クラスメートとエンジェル君の反応、教師として感じたことなどについて話をうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに2021年には、ウェブサイト『GoodNewsMovement』でシェアされた1本の動画が多くの人の涙を誘った。動画はあるレストランの様子を捉えたもので、1人で誕生日を祝う女性をレストラン従業員がサプライズで祝福していた。

