中村俊輔氏の12・17引退試合出場メンバー発表 闘莉王氏、内田篤人氏、小野伸二ら豪華な顔触れ
横浜FCは1日、12月17日（キックオフ14時）に本拠地のニッパツ三ツ沢球技場で開催される元日本代表MF中村俊輔氏（46）の引退試合に出場するメンバーを発表。田中マルクス闘莉王氏や内田篤人氏、今季限りで引退を表明した札幌のMF小野伸二ら豪華なメンバーがそろった。
試合は横浜FCでともにプレーした選手らで構成された「YOKOHAMA FC FRIENDS」と、日本代表でプレーした戦友で構成された「J―DREAMS」で対戦。俊輔氏は両チームで出場する予定だ。
参加メンバー、チーム構成はコンディション都合等により予告なく変更が生じる可能性もあるようで、公開されていない一部メンバーは後日発表される予定という。
＜YOKOHAMA FC FRIENDS＞
監督 奥寺康彦
GK 竹重安希彦
DF 早川知伸
DF 田所諒
DF 田代真一
DF 武田英二郎
DF 伊野波雅彦
DF カルフィン・ヨン・ア・ピン
DF 星キョーワァン
MF 瀬古樹
MF 松浦拓弥
MF 小野智吉
MF 斎藤功佑
MF 佐藤謙介
MF 奥大介
MF 中里崇宏
MF 内田智也
MF 三浦淳宏
MF 小野信義
MF 松井大輔
MF 中村俊輔
FW 久保竜彦
FW 城彰二
FW 瀬沼優司
FW 永井雄一郎
FW 福田健二
FW 大久保哲哉
FW 渡辺千真
＜J−DREAMS＞
監督 山本昌邦
GK 順次お知らせ
DF 内田篤人
DF 坪井慶介
DF 駒野友一
DF 松田直樹
DF 田中マルクス闘莉王
DF 中田浩二
DF 加地亮
DF 中沢佑二
MF 阿部勇樹
MF 中村俊輔
MF 今野泰幸
MF 福西崇史
MF 本山雅志
MF 稲本潤一
MF 小野伸二
FW 大黒将志
FW 佐藤寿人
FW 玉田圭司
FW 大久保嘉人
FW 高原直泰
FW 鈴木隆行