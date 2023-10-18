Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÇúÇã¤¤¡×¡Ä°ìÇ°È¯µ¯¤ÇÀ½Â¤¶¯¹ñ¤Ø¤ÎµÞÂ®¤ÊÃç´ÖÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃæ¹ñÎ®¤Î¤ä¤êÊý¡×¡Ú°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¦¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤¬²òÀâ¡Û
À½Â¤¶¯¹ñ¤Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÆÈ¼«¤Î¤ä¤êÊý¤ÇµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¦¼çÇ¤¸¦µæ°÷¤Îìä瑋ÎÖ»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Æ¥Ã¥¯¡¡Ãæ¹ñ¥Ç¥¸¥¿¥ë³×Ì¿¤Î¾×·â¡Ù¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¡¢3¤Ä¤ÎÁÀ¤¤
·ú¹ñ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2049Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤ÎÀ½Â¤¶¯¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×Æþ¤ê¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÄ¹´üÀïÎ¬¤È¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¼¡À¤Âå¾ðÊóµ»½Ñ¤ä¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼Ö³«È¯¤Ê¤É½ÅÅÀ10Ê¬Ìî¡Ê¿ÞÉ½¡Ë¤òÀßÄê¤·¡¢µð³Û¤Î½õÀ®¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤òÌÜ»Ø¤¹·ÐºÑÀ¯ºö¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤Î½ÅÅÀÊ¬Ìî½Ð½ê¡§Ãæ¹ñ¹ñÌ³±¡¸ø³«»ñÎÁ¤ò´ð¤ËÃø¼ÔºîÀ®
Ãæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤»¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î2016Ç¯¤«¤é10Ç¯´Ö¤Î¹ÔÆ°·×²è¤ò¼¨¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ä¹´üÀïÎ¬¤ÎÂè°ìÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¡¢25Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÀ½Â¤¶¯¹ñ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÞÉ½¤Ë¼¨¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢½ÅÅÀ10Ê¬Ìî¤Ë¤Ï¼¡À¤ÂåÄÌ¿®µ¬³Ê5G¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢Â¾¤ËÀèÃ¼ÅªÅ´Æ»À°È÷¡¢¿·ÁÇºà¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÎÅ¡¦¹âÀÇ½°åÎÅµ¡³£¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10Ê¬Ìî¤Ë¤Ï¹ç·×23ÉÊÌÜ¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡¢ÉÊÌÜ¤´¤È¤Ë¹ñ»ºÈæÎ¨¤ÎÌÜÉ¸ÃÍ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢5G¤Î°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯¤ËÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç80¡ó¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç40¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿2010Ç¯Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×
¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤Ë¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê»°¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¥í¡¼¥¨¥ó¥É¤«¤é¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ø¤ÎÃ¦Èé¤Ç¤¹¡£
2010Ç¯ÂåÃæÍÕ¤ÎÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤ÏÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤â¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¹©¾ì¤È¾Î¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¡¼¥¨¥ó¥É¤ÎÃæ¹ñÀ½ÉÊ¤¬¼«¹ñÌ±¤«¤é¤µ¤¨»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Î¡ÖÄã²Á³Ê¡¦ÄãÀÇ½¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤ÎÁÀ¤¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤È¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Î¹îÉþ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¹©¾ì¤ÎÌµ¿Í¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¤ë»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ»º¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»º¶È¤Ç¤½¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»º¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»°¤ÄÌÜ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¦¼¡À¤Âå»º¶È¤Î°éÀ®¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Í¢ÆþÀ©¸Â¤ò¼õ¤±°×¤¯¶¡µë¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤ÁÇºà¤ä¥³¥¢ÉôÉÊ¤Î¹ñ»º²½¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï½ÅÅÀ10Ê¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤äÄãÍøÍ»»ñ¤È¤¤¤Ã¤¿»ñ¶â»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿Êä½õ¶â¡ÊÃæ¹ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖÀì¹à»ñ¶â¡×¡Ë¤ò¸òÉÕ¤¹¤ëÍ¥¶øÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÇ°×Ëà»¤¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤¿¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×
2018Ç¯½Õ¤ËËÖÈ¯¤·¤¿ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿¿¤ÃÀè¤ËÌ·Àè¤ò¸þ¤±Å±²ó¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤Ç¤·¤¿¡£Êä½õ¶â¸òÉÕ¤ä¹ñ»ºÈæÎ¨¤ÎÀßÄê¤ÏÉÔ¸øÀµ¤Ê¹ñÆâ´ë¶È¤ÎÊÝ¸îÀ¯ºö¤ËÂ¾¤Ê¤é¤º¡¢³°¹ñ´ë¶È¤¬ÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É½¸þ¤¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå¾ðÊóµ»½Ñ¤ò¤á¤°¤ëÊÆÃæ¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆÃæÂÐÎ©¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤òÇ÷¤é¤ì¡¢µÕÉ÷¤Ë»¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤äÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÉ½Î©¤Ã¤¿ÀëÅÁ¤³¤½·ã¸º¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À½Â¤¶¯¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤Î»º¶È¿¶¶½¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãæ¹ñÎ®¤Î»º¶È¿¶¶½¤Î¿Ê¤áÊý
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢»º¶È¤Î¹âÅÙ²½¤ÇÀè¹Ô¤¹¤ëÃÏ°è¤ä´ë¶È¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¾ÃÏ°è¤ä´ë¶È¤ËÇÈµÚ¸ú²Ì¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¡ÖÃæ¹ñÀ½Â¤2025¡×¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¹Ô¥â¥Ç¥ëÃÏ°è¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Åì¾ÊÊ©»³»Ô¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê©»³»Ô¤Ï¡¢¾å³¤¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÄ¹¹¾¥Ç¥ë¥¿¤ÈÈæ¸ª¤·Ãæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñÂçÎ¦ÆîÉô¤Î¼î¹¾¥Ç¥ë¥¿¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£Ìó900Ëü¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢ÇòÊª²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î½¸ÀÑÃÏ¤òÍÊ¤¹¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï°èÆâÁíÀ¸»º¤¬½é¤á¤Æ1Ãû¸µ¡ÊÌó16Ãû±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¹Åì¾ÊÆâ¤Î¿¼圳»Ô¤È¹½£»Ô¤Ë¼¡¤°·ÐºÑµ¬ÌÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê©»³»Ô¤Ï¶áÇ¯¡¢¡Öµ¡´ï´¹¿Í¡×¡Ê¿Í´Ö¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤ï¤ëµ¡³£¤ÎÆ³Æþ¡Ë¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î²¼¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤äAIµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢À½Â¤¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹©¾ì¤Î¼«Æ°²½¤ÈÌµ¿Í²½¤¬¿Ê¤ß¡¢´û¤Ë400Ä¶¤Î´ë¶È¤¬¡Öµ¡´ï´¹¿Í¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢À¤³¦¤Î´ë¶È¤òÈÖÉÕ¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë500¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Ê©»³»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¥ß¥Ç¥¢¡ÊÈþÅª½¸ÃÄ¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£2017Ç¯1·î¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥É¥¤¥Ä¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¥¯¡¼¥«¡ÊKUKA¡Ë¤òÇã¼ý¤·¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ë¤â¹¶Àª¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê©»³»Ô¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï»³Åì¾Ê¤ÎÀÄÅç»Ô¤Ê¤É¤Ç¤âÀ½Â¤¶È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê©»³»Ô¤äÀÄÅç»Ô¤ÏÀ½Â¤¶È¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤¬Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¬¡¢Àè¹Ô¥â¥Ç¥ëÅÔ»Ô¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂ¾ÃÏ°è¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ãæ¹ñÎ®¤Î»º¶È¿¶¶½¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ìä 瑋ÎÖ
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£ÃéÁí¸¦¡¡»º¶ÈÄ´ºº¥»¥ó¥¿¡¼
¼çÇ¤¸¦µæ°÷