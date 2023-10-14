Í¥½¨¤Ê¿·Æþ¼Ò°÷¤Î½÷À¤¬¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂà¿¦¡£²ñ¼Ò¤ò¸«¸Â¤ë·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤Î»ö·ï¡É¤È¤Ï
»þÂå¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ìÆ¯¤Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä»Å»ö¤Î¸½¾ì¤Ç¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¡¢¸ÛÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤Î´ë¶È¤â½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ë±þ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ñ¼Ò¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢BtoB¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤ÇPM¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔÃÞ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦39ºÐ¡Ë¤ÎÉô½ð¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê½÷À¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Æþ¼Ò¤·¤¿¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¼Ò°÷
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¸µÂç¼êÅÅµ¡¥á¡¼¥«¡¼½Ð¿È¤Ç³°Éô¼èÄùÌò¤ÎT¤µ¤ó¤Î¾Ò²ð¤ÇÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¡¹¤«¤é¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¤¦¤ï¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§Ãè³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥Á¤Ë¤ÏÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Ï²ñ¼ÒÀßÎ©°ÊÍè¤Î°ïºà¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ÏE¤µ¤ó¡Ê23ºÐ¡Ë¡£ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤¬¾¯¤·¶½Ê³µ¤Ì£¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Æþ¼Ò¸å¤ÎÉ¾È½¤â¤È¤Æ¤â¤è¤¯¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤â¹â¤¯¼ÒÆâ¤Ë¤â¤¹¤°¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤Î°û¤ß²ñ¤ÇE¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ïµ¢¹ñ»Ò½÷¤é¤·¤¯¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤È¤Ç¤âÏÃ¤»¤ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÕ¤«¤é¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡µ¢¹ñ»Ò½÷¤«¤é¤ÎÁÛÄê³°¤ÊÁêÃÌ
¡¡E¤µ¤ó¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¶ËÈë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾ÜºÙ¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÈëÌ©Î¢¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÓ»î¤·¤â¹þ¤á¤ÆE¤µ¤ó¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¨¥ó¥¸¥¢¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¼è¤êÁÈ¤àÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤ÏÁÛÄê³°¤ÎÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Âð¤Î¸¼´ØÀè¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤ÆÆ±È¼½Ð¼Ò¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÅâÆÍ¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤Î¾ì¤ÏÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¸åÆü²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¡¢ÍúÎò½ñ¤ËËÜÅö¤Ï½Ã°å»Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡ÊÝ¸îÇ¤È½Ð¼Ò¤·¤¿¤¤¡Ä¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤Ï¡©
¡¡E¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÈÃÇ¤Ç¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¾å»Ê¤¿¤Á¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾å»Ê¤ÎÉôÄ¹¤Ï¤â¤È¤è¤êÌò°÷¤Ë¤â¤³¤ÎÏÃ¤ÏÅÁ¤ï¤ê¡¢È¾Æü¤«¤±¤ÆÆ¤ÏÀ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¼ÒÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êÍ±×¤Ê¿Íºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÍ×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤é°ïºà¤Ç¤âÆÃÊÌ°·¤¤¤ÏÎØ¤òÍð¤¹¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡ØµÑ²¼¡Ù¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÍâÆü¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤Î²óÅú¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢E¤µ¤ó¤Ï»ÄÇ°¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¤½¤Î1½µ´Ö¸å¤ËE¤µ¤ó¤«¤éÂà¿¦ÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÇ¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢E¤µ¤ó¤Èµ÷Î¥¤Î¶á¤¤Æ±Î½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤È¤¯¤Ë»ÒÇ¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¹¤°¤ì¤º¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡Æ¨¤·¤¿µû¤ÏÂç¤¤¹¤®¤¿
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¶ËÈë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âE¤µ¤óÈ´¤¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Ï¤È¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎE¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½³«È¯´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È¥Á¡¼¥à¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»²²è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂçÈ´¤Æ¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤·¤«¤â´°Á´¤Ê¥ê¥â¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¹¤°¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤½¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤Á¤¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¡»ä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾åÁØÉô¤â¤½¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ³§¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤¢¤Î»þ¤Ê¤ó¤Ç¥ê¥â¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅÔÃÛ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÍÇ½¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î²þ³×¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãTEXT¡¿¥Ù¥ë¥¯¤Á¤ã¤ó¡ä
¡½¡Î¤¹¤°¤Ë¼¤á¤¿¿·Æþ¼Ò°÷¡Ï¡½¡Ú¥Ù¥ë¥¯¤Á¤ã¤ó¡Û
°¦¸¤¥Ù¥ë¥¯¤Á¤ã¤ó¤ÈÊë¤é¤¹¥¢¥é¥µ¡¼ÇÉ¸¯¼Ò°÷·ó¶È¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤È¡¢°¦¸¤¤È¹Ô¤¯²¹ÀôÎ¹¹Ô¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë·Ð±Ä