¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉÔ¿¶¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬ÆüËÜÃË»Ò¤ò¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÆ»
¡¡£²£°£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª¤ò·ó¤Í¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»Ò£×ÇÕ£ÂÁÈ¤Ç£µ¾¡£²ÇÔ¤Î£²°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢£²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Í£Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³«ºÅ¹ñ¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤À¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Þ¡¼¥È¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¬¥ë¥Ç¥ì¥ó¤¬Âç²ñÁ°¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÆü´©»æ¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ï¥¤¥¢¥é¡¼¡×¤Ë¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¬¥ë¥Ç¥ì¥ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¼»ÅÊ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤³¤Î´¶¾ð¤òÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¶¥µ»ÎÏ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¡¢µ»½Ñ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¤¦¤é¤ä¤à¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆüËÜ¤ò¾Î»¿¡£ÆüËÜ¤¬£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÆüËÜ¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¡¢¸½¾ì¤ÎÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢Âç´Ú¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤¬¸ø¼°¤Ë¹ñÌ±¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ø¤ÎÀ¼¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Ê³µ¯¤òÂ¥¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£