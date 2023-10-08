¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×ÇÐÍ¥¡¢ÂÖÅÙ¤Î°¤¤ÁÇ¿Í¤ò°ì³å¡Ö¸ý¤ÎÍø¤Êý¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¼¤Ê¡ª°®¼ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í¡×
¡¡¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¡Ê49¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂÖÅÙ¤Î°¤¤°ìÈÌ¿Í¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤Ù¤Ï¡ÖÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤¬¡ÄÀ¼¤Î¤«¤±Êý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡ª¸ý¤ÎÍø¤ÊýÃÎ¤é¤Í¡ÁÅÛ¤ËÍÆ¼Ï¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Í¡Á¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö±Ø¹ß¤ê¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë´ó¤Ã¤Æ½Ð¤ÆÄ¾¤°¡Ø¤ä¤Ù¤¤ç¤¦¤¹¤±¤¸¤ã¤ó¡ª°®¼ê¤·¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¿¥á¸ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ø¸ý¤ÎÍø¤Êý¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡¼¤Ê¡ª¤¹¤ë¤ï¤±¤Í¡¼¤À¤í¤¦¡ª¥ä¥Ã¤Á¤Þ¤¦¤¾¥³¥Î¥ä¥í¡¼¥Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤¤¤¿¡ªww¡×¤È¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´¤¯¶Ä¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ºÎé¤ÊÊý¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÂÐ±þÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡×¡ÖÀèÇÚÎ®ÀÐ¤Ã¤¹¤Í¡ª¾¼ÏÂ¤Î´Á¤À¡¢¡¢¡×¡Ö¿Æ¤·¤Ãç¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¤Ç¤¹¤â¤ó¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ê¤é¾°¹¹¡×¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤â¤ï¤«¤é¤ó¿Í¤Ã¤Æ¥à¥«¤Ä¤¤Þ¤¹¤è¤Í...¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£