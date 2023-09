お笑いコンビ・ピースの綾部祐二さんは9月28日、自身のInstagramを更新。日本へ帰国することを報告しました。

【実際の投稿:綾部祐二、日本への帰国を報告!】

「声ちょっと変わりましたね!」

綾部さんは「来月、いよいよ帰りまーす」とつづり、動画を1本載せています。英語でインタビューを受ける『日本帰国直前インタビュー! 』の動画を一部切り取ったものです。「Yes. Five years in New York and one year in LA(そうだね。ニューヨークで5年、ロサンゼルスで1年)」「I really don't know what to expect(まったく予測がつかないよ)」などと、流ちょうな英語で話しています。

「10月15日ピーストークライブ、ライブ配信もあるので楽しみにしててください!!」ともつづった綾部さん。10月15日にラフォーレミュージアム原宿にて開催される「ピーストークライブ 〜本とアメリカ〜 」のために、帰国するようです。「6年分喋りまくるからね!」とのこと。ちなみに、現地で観覧できるチケットは売り切れで、オンライン配信のチケットは発売中です。

コメントでは、「綾部さん楽しみにしてます」「なんか綾部くん声ちょっと変わりましたね!」「綾部さん、この日を待ってたよ」「英会話、沢山練習したんですね」「綾部さん気をつけて帰って来てね〜」など、さまざまな声が上がっています。

「めっちゃペラペラじゃないですか!かっこいい」

同日、綾部さんのYouTubeチャンネルでは、約4分間の正式な動画が公開されました。ファンからは「明確な受け答えがネイティブだなぁ。と感心&尊敬します」「めっちゃペラペラじゃないですか!かっこいい」といった声が寄せられています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね!(文:橋酒 瑛麗瑠)