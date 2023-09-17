¡Ö¾¯Ç¯Ââ¡×»þÂå¤Î³Êº¹¤¬µÕÅ¾¡ª¡Ä°ñ¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¡ÖÅì»³¿·¼ÒÄ¹¡×¤ÎÎ¢¤ÇÀä¹¥Ä´¤Î¡Ö¶Ó¿¥°ìÀ¶&¿¢Áð¹î½¨¡×
ÁÏ¶È¼Ô¤Î¸Î¡¦¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï9·î7Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼»áË´¤¸å¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Æ£Åç¥¸¥å¥ê¡¼·Ê»Ò»á¤ÏÀ²Ã³²¤Î»ö¼Â¤òÀµ¼°¤ËÇ§¤á¡¢¼Õºá¡£Æ±5ÆüÉÕ¤Ç¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¾¯Ç¯Ââ¡¦Åì»³µªÇ·¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Åì»³¤¬½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Ãæ¡¢¾¯Ç¯Ââ¡¦¶Ó¿¥°ìÀ¶¡¢¿¢Áð¹î½¨¤Ï¡ÈÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡É¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¾¯Ç¯Ââ¤Ï¡Ç85Ç¯12·î12Æü¤Ë¡Ö²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡×¤Ç¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤¬¼«¿È¤Î¡ÖºÇ¹â·æºî¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î3¿ÍÁÈ¤À¡£
¡Ö¡Ç08Ç¯¤Ë¤Ï¡¢23Ç¯´Ö¤âÂ³¤¤¤¿¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØPLAYZONE¡Ù¤¬ÊÄËë¡£°Ê¹ß¡¢¾¯Ç¯Ââ¤Ï³èÆ°µÙ»ß¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢3¿Í¤¬Â·¤¦µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ç20Ç¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¢Áð¤È¶Ó¿¥¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ÎÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë12·î12Æü¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¾¯Ç¯Ââ 35th Anniversary BEST¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ººÇ¸å¤Î¡È¥é¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡É¤Ê¤É¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤¿¤À¡¢¾¯Ç¯Ââ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö²ò»¶¡×¤È¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤Î¡È²°¹æ¡É¼«ÂÎ¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾ÍèÅª¤ÊºÆ·ëÀ®¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢Åì»³¤ÏÇ¯Æâ¤ÇÉ½ÉñÂæ¤«¤é¿È¤ò°ú¤¯¤ÈÀë¸À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï´õË¾¤ò»ý¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åì»³¤Î¼ÒÄ¹¶ÈÀìÇ°¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î²ò»¶¤Ï·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ëÅì»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ìó3Ç¯Á°¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤òÂà½ê¤·¤¿¿¢Áð¡¦¶Ó¿¥¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âà½ê¸å¡¢¿¢Áð¤ÏÀºÎÏÅª¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯10·î10Æü¤Ë¤Ï¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPolaris¡Ù¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢8·î¤Ë¸µ¸÷GENJI¤Îº´Æ£´²Ç·¡õ»³ËÜ½ß°ì¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ØPresented by SHOW¡õTIME 2023¡ÖThree Clovers¡×¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢11·î¡Á12·î¤ËÄÉ²Ã¸ø±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¶Ó¿¥¤Ï¡¢ÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢º£Ç¯4·î¤Ë½é¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²ÎÍØ Style Collection¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¿¶ÉÕ»Õ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥Ñ¥Ñ¥¤¥äÎëÌÚ¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFunky Diamond 18¡×¤â»ÏÆ°¤·¡¢7·î¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPRIMEMAX¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿Ãç¤À¤È¤¤¤¦¡£7¡Á8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢4ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤â´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶Ó¿¥¤Ï9·î5Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤´»Ù±ç»ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿Ž¤»ä¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤âŽ¤»°²óÌÜ¤Î½©¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£¤¬¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¹¬¤»¤ò¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âŽ¤Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤à¤Î¤ß¡¦¡¦¡¦¡×¤È¡¢¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö5Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åì»³¤¬¿åÌÌ²¼¤Ç¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±Æü¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Á°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ñ¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÅì»³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤òËþµÊÃæ¤Î¶Ó¿¥¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¹½¿Þ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¶Ó¿¥¤ÏÍâÆü¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¤Í¤®¤È¤í´¬¤È¡¢¡Ö¾¾Âû¤ÎÌ£¤ªµÛ¤¤¤â¤Î¡×¡Ê±ÊÃ«±à¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ö¤À¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤Ž¤ÁÇÀ²¤é¤·¤²æ¤¬¿ÍÀ¸¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Æ±Æü¤ÎÊÌ¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ëÍ½Äê¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¿¢Áð¤â¥¢¥ë¥Ð¥àºî¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¥Û¥ó¥ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëŽ¤¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÂà½êÁ°¤Î2¿Í¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤ÆÅì»³¤è¤ê¤â²ÔÆ¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ï»Å»öÎÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³Æ¡¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¢Áð¤È¶Ó¿¥¤¬½Ð±é¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ë¥Ã¥¤È¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ï4·î¤ÎÆ°²è¤òºÇ¸å¤ËµÙ»ß¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¤»¤á¤ÆÅì»³¤¬¸½Ìò¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯Ç¯Ââ3¿Í¤Î»Ñ¤òÇÒ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£