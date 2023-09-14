ºå¿À£±£¸Ç¯¤Ö¤êà¥¢¥ìá¤Ë¶ÛÇ÷¤ÎÆ»ÆÜËÙ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤è¤êÉÝ¤¤Ìî¼¡ÇÏ¡ÖÅ¹²õ¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤¬ÌÜÁ°¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Âçºå¡¦Æ»ÆÜËÙ¤Ï¡Ö¥¢¥ì¡×¤Î´¿´î¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹Ãæ¤Ç¤Î¡Ö¥¢¥ì¡×¤Ç¡¢Âçº®»¨¡¦Âçº®Íð¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£²¦¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤¿£±£³Æü¡¢¸½¾ì¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡¡ºå¿À¤¬£²£°£°£³Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Æ»ÆÜËÙ¤Î½¿¶¶¤«¤éÌó£µ£°£°£°¿Í¤¬Àî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢£±¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¤±¤¬¿Í¤â½Ð¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£×ÇÕ¤ä¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î»þ¤Ë¤âÆ±½ê¤Ï·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÂçºå¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ç³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ì¡×¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Âçºå»Ô¤Ï·Ù»¡¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ»¨Æ§»ö¸Î¤òËÉ¤°ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£½¿¶¶¤Î¼þÊÕ¤Ë£±£³£°£°¿Í¤Î·Ù»¡´±¤òÇÛÃÖ¤·¡¢ÄÌ¹Ôµ¬À©¤â¹Ô¤¦ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ»ÆÜËÙ¤Ç¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤òÄ¹Ç¯±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆ»ÆÜËÙ°ìÌÀ¡×¤Î¸¶ÅÄÀµÌÀ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ò¤Ã¤«¤±¤Ð¤·¡Ê½¿¶¶¡Ë¤«¤éË¡Á±»û¡Ê²£Ãú¡Ë¤ËÆþ¤ë½ê¤Þ¤ÇÉõº¿¡££²£°£°£µÇ¯¤âÉõº¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÌ¹Ôµ¬À©¤ÎÈÏ°Ï¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸òÄÌµ¬À©¤Ë¹ñÀÒ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤¬¡ØÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡¢Í¥¾¡¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤òºî¤ê»Ï¤á¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤±¤É¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÄ¤á¤ë¡£³«¤±¤Æ¤¿¤éÅ¹¤ò²õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤¢¤½¤³Áû¤¤¤Ç¤ë¤«¤é¹Ô¤³¤¦¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¿Í¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï°Õ³°¤È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²áµî¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¡Öºå¿À¤Î»þ¤ÏÊÄ¤á¤Þ¤¹¤«¤é¡ÊÅ¹¤Î¡ËÈï³²¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È³«Å¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¥Ó¥ë¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÅÃì¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¤½¤ÎË½ÅÌ¤Ã¤×¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»þÂåÅª¤Ë¤½¤³¤Þ¤ÇË½¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Ö²¿¤«¤·¤é¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¶¶¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÕ¤«¤éÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¤Þ¤À²¹¤«¤¤¤«¤é¤Í¡£¤·¤ã¡¼¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤¤é¤á´é¤À¡£
¡¡ÎÙ¤Î¥¿¥¤ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥¯¥ó¥Æ¡¼¥×¡×¤Î½÷À½¾¶È°÷¤Ï¡Öºå¿À¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤éµÙ¤ß¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÐ´ß¤ËºÇ¶á¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÆ»ÆÜËÙ¼ò¾ì¥¸¥ç¥Ë¡¼¡×¤ÎÅ¹¼ç¥¸¥ç¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅöÆü¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¦¤Á¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÏàÄÌ¤¹á¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¡£¤É¤³¤Þ¤Çµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î£³ÇÜ¤¯¤é¤¤ÌÙ¤«¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤½¤í¤Ð¤ó¤ò¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï£°£³Ç¯¤ÎÈá·à¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ëà½¿¶¶Éõº¿á¤ÇÁêÅö¤Êµ¬À©¤òÉß¤¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Æ¤Îà¥¢¥ìáÁû¤®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤À¡£