ÃæµïÀµ¹¡¡¸ÅÁã¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î´íµ¡¤ËËÛÁö¡ªÌÌ¼±¤Ê¤¤¸åÇÚJr.¤ÎÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤ë¡È¶î¤±¹þ¤ß»û¡É¤Ë
8·î29Æü¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿ÀîÁ°¼ÒÄ¹¡ÊµýÇ¯87¡Ë¤ÎÀ²Ã³²ÌäÂê¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤ëÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï9·î7Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö8·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤¬Kis-My-Ft2¤òÃ¦Âà¤·¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¡£
5·î¤Ë¤Ï»°Âð·ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤âÂà½ê¤·¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒTOBE¡Ù¤Ë¹çÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Îº£¸å¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢Âà½ê¼Ô¤âÂ³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤¯¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
·ã¿Ì¤¬Áö¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤À¤¬¡¢Çº¤á¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬¡¼¡¼¡£
¡ÖÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤Ç¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡Ç20Ç¯3·î¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
ºÇ¶á¤ÎÂà½ê¼Ô¤Î¤³¤È¤âÃæµï¤Ï°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÌ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¤ËÂà½ê¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»°Âð¤µ¤ó¤ÎÂà½êÅöÆü¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¡¢°ÖÏ«¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡Ç21Ç¯4·î¤ËÄ¹À¥ÃÒÌé¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬Âà½ê¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
20th Century¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿8·î11ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÃæµïÀµ¹¤Î¶âÍËÆü¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¿¤Á¤Ø¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»°Âð¤ÎÂà½ê»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö»°Âð¤µ¤ó¤¬Âà½ê¤¹¤ëºÝ¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤Ë¡¢¡Ø¤Í¤®¤é¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæµï¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Ç°æ¥Î¸¶¤¬¡ÖÃ¯¤Î±Æ¶Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢Ãæµï¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö·ë¹½ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¤¿¤Á¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤é¤â¤ªÊÌ¤ì²ñ¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦Èá¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡©¡×
¡È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤ÈÃæµï¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¤¿¤Á¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£
°ÕÌ£¿¼¤Ê°ì¸À¤À¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr¡¥¤ÎÁêÃÌ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢200¿Í°Ê¾å¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î°ì°®¤ê¤À¡£
¡ÖÆÃ¤Ë20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿Jr.¤Ï¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤«ÈÝ¤«¡¢¶ìÇº¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²ò¾Ã¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤é¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆJr.¤¿¤Á¤Ë¤â¼«¿È¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
7·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Þ¤Ä¤âto¤Ê¤«¤¤¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡×
¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëJr.¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥³¤¿¤Á¤À¤½¤¦¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¡£¡ØÃæµï¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤È°à½Ì¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡Ø²²¤µ¤ºÁêÃÌ¤·¤í¡ª¡Ù¤È¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÌÅÝ¸«¤Î¤è¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤ÎJr¡¥¤¿¤Á¤Ë¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤«¤Í¤ÆÃæµï¤µ¤ó¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¿Æ¤·¤¤¸åÇÚ¤È¤·¤Æ°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤ÆSMAP¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤ÏV6¤Î²ò»¶»þ¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÁ´°÷¤Ë·¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø·¸¤Ï¿¼¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
°æ¥Î¸¶¤ÏJr.¤ò´É³í¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡×¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤Ç°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆJr.¤¿¤Á¤ÎÁêÃÌ¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤á¤ó¤É¤¯¤µ¡ª¡Ù¤È¤ª¤É¤±¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ¤·¤¤°æ¥Î¸¶¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤âÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤··ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÙÍÜÃæ¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¼«¤é¤Î·Ð¸³¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¸åÇÚ¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤ÆSMAP¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê·Á¤Ç²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦À©ºî´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ø¶â¥¹¥Þ¡Ù¤ÇÃæµï¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Í¡£¡Ø¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤µ¤¨¤è¤±¤ì¤Ð¡Ù¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¤É¤Ã¤«¤ÇÂù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤Ê¡×
¸ÅÁã¤Î´íµ¡¤Ë¡¢¡È¶î¤±¹þ¤ß»û¡É¤È¤·¤Æ¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿Ãæµï¡£Ì¸¤¬À²¤ì¤ëÆü¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡¼¡¼¡£