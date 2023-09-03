´Ì¥Óー¥ë°û¤ó¤À¸å¥µー¥Õ¥£¥ó¤·Î®¤µ¤ì¤ë¡Ä¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿59ºÐÃËÀ¤ò°äÂÎ¤ÇÈ¯¸« ¶á¤¯¤Îº½ÉÍ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë
¡¡°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÀÖ±©º¬³¤´ß¤Ç9·î2Æü¡¢¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬3ÆüÍ¼Êý¡¢¶á¤¯¤Î³¤´ß¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»Ô¤ÎÀÖ±©º¬³¤´ß¤Ç¤Ï2Æü¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢Æü¿Ê»Ô¤Ë½»¤à¼«±Ä¶È¤Î59ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¥µー¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä»±©³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Îº½ÉÍ¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Î¾õÂÖ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¿å»à¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡¡ÃËÀ¤ÏÄ«¤«¤é³¤¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç´Ì¥Óー¥ë2ËÜ¤ò°û¤ó¤Ç¥µー¥Õ¥£¥ó¤òºÆ³«¤·¤¿¸å¡¢¥µー¥Õ¥Üー¥É¤«¤éÅ¾ÅÝ¤·¤Æ²¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£