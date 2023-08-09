¼ã¼Ô¥é¥¤¥À¡¼¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¿··¿¥Þ¥·¥ó¤ò¸øÆ»»î¾è¡ª¡¡¥Û¥ó¥À¡ÖCL250¡×¤¬µ´Çä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¥Û¥ó¥À¤Î³«È¯¿Ø¤Ï¡ÖÊÞÁõÏ©¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¥À¡¼¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¡£¥¬¥Ã¥Ä¥ê»î¾è¤·¤¿¥¢¥ª¥¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
5·î18Æü¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬È¯Çä¤·¤¿¿··¿¡ÖCL250¡×¤ÎÈÎÇä¤¬¤¹¤³¤Ö¤ë¹¥Ä´¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª»á¤¬CL250¤Î»î¾è²ñ¤ËÆÃ¹¶¡ª¡¡¸øÆ»»î¾è¤ò¥Ö¥Á¥«¥Þ¤·¤ÆÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤È¼ÂÎÏ¤ò¥É¥Ð¥Ã¤È°ìµóÂçÊü½Ð¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£30Âå°Ê²¼¤Î¼ã¼Ô¤¬Ç®¶¸¡ª
¥Û¥ó¥À¤¬5·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë¡ÖCL250¡×¤¬Çä¤ì¤ËÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤ÎÇ¯´ÖÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤Ï7000Âæ¤À¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ë3500Âæ¤â¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤ï¤º¤«1¥õ·î¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¡£¤·¤«¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢30Âå°Ê²¼¤Î¼ã¤¤¥é¥¤¥À¡¼¤¿¤Á¤«¤éÇ®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
ÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¤ÎÆóÎØ¼Ö»Ô¾ìÆ°¸þÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòº£¤ÎÆóÎØ¼Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ð¥Ö¥ë·Êµ¤¤È½Å¤Ê¤ë1980¡Á90Ç¯Âå¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Ö¡¼¥à¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¹âÇ¯¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¤ËºÆ¤Ó¾è¤ê½Ð¤¹¥ê¥¿¡¼¥ó¥é¥¤¥À¡¼¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¥ª¥¸¥µ¥ÞÀ¤Âå¤À¤¬¡¢¿·ÅÐ¾ì¤ÎCL250¤Ï¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¯¥ë¥Þ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤ä´Ø¿´ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¡£CL250¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼ÔÂå¹Ô¤Î¾®¿ô²ì ¹ª¡Ê¤³¤¹¤¬¡¦¤¿¤¯¤ß¡Ë»á¤Ï¤³¤¦¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Ð¥¤¥¯Ê¸²½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤Ê¤ë¼ã¼Ô¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼«Í³¤Ç³Ú¤·¤¤°ÜÆ°¤Î´î¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤Ù¤¯³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥Û¥ó¥À CL250¡¡²Á³Ê¡§62Ëü1500±ß¡¡¥¿¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥Ë¡¼¥°¥ê¥Ã¥×¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥ó¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤òÁõÈ÷¡£¥·¡¼¥È¤Ï²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥Õ¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ
ÃíÌÜ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¡£³«È¯¿Ø¤Ï¡ÖÇÓµ¤²»¤âÅ°Äì¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë
É´Ê¹¤Ï°ì¸«¤Ë¤·¤«¤º¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ª¥¤ÏCL250¤ò¸øÆ»¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÇÉ¼ê¤ÊÁõ¾þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÃ±¿§¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ö¡¼¥Ä¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¯¼ØÊ¢¾õ¤ÎÉôÉÊ¡Ë¡¢¥¿¥ó¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÁõÈ÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤ò¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤âÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿1960Ç¯Âå¤Îà¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ëá¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¡£
¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯DOHC4¥Ð¥ë¥ÖÃ±µ¤Åû250Õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸ÝÆ°´¶¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥ß¥Ä¥¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âÁö¤ë³Ú¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤¾¡ª
µ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¼ãÇ¯ÁØ¤Î¹¥¤ß¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢ÀÇ½Åª¤Ë¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤â24ÇÏÎÏ¤À¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤Î³¹¾è¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢µÙÆü¤Î¹Ù³°¤Ø¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë»È¤¦¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ëÆ°ÎÏÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡£°ìÈÌÆ»¤ÇÂ¿ÍÑ¤¹¤ëÄãÃæ²óÅ¾°è¤Ç¥È¥ë¥¯¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢½ÅÎÌ¤¬172Ô¤·¤«¤Ê¤¤¼ÖÂÎ¤Ï¼Â¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£ÅÔ²ñ¤«¤é¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Þ¤Ç·Ú²÷¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤â¥¯¥ë¥Þ¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ä¹Ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢DOHC4¥Ð¥ë¥Ö¤é¤·¤¯¹â²óÅ¾°è¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¤Ç¤Î²ÃÂ®¤â¤â¤¿¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ÄÀÅª¡£¥¢¥¦¥¿¡¼¥ì¥ó¥ºÆâ¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎLED¥é¥¤¥È¤¬ÄÃºÂ¡£¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤¿¡¢¥°¥ê¥Ã¥×°ÌÃÖ¤Î¹â¤¤¥¢¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÎÌ¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»ëÀþ¤¬¹â¤¯¡¢º®»¨¤·¤¿»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â±ó¤¯¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¡¢ÌÜ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤ä¤¹¤¤¡£Á°¤«¤¬¤ß¤Ç¾è¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤ä¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÎÂç·¿¼Ö¤è¤ê¾®²ó¤ê¤¬Íø¤¡¢Áàºî¤â¥¤¡¼¥¸¡¼¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤â¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÁöÇË¤Ç¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ê¤É¤ÇÌ¤ÊÞÁõÏ©¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤»¤º¤Ë¥¬¥ó¥¬¥ó¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2175Ð¡ßÁ´Éý830Ð¡ßÁ´¹â1135Ð¡£¼ÖÎ¾½ÅÎÌ172Ô¡£ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â2.6m¡£Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ12¥ê¥Ã¥È¥ë
¤½¤ó¤ÊCL250¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ÚÆóÎØ¥»¡¼¥ë¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥Û¥ó¥À¤Î¥ì¥Ö¥ë250¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î2Âæ¤ÏÆ±¤¸¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡£¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¬¥Á¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Â¤Ä¤À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢CL250¤Î¥·¡¼¥È¤¬10Ñ¹â¤¯¡¢¥ì¥Ö¥ë250¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¤µ¤é¤ËCL250¤Î¼åÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢ºß¸Ë¿ô¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢Áá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤ÎÀ¤³¦¡£Íß¤·¤¤¿Í¤ÏÈÎÇäÅ¹¤ËµÞ¤°¤Ù¤·¡ª
¡üÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª¡¡
¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Þ²òÆþÌç¡¡¤è¤¯¤ï¤«¤ëºÇ¿·¥Ð¥¤¥¯¤Î´ðËÜ¤È»ÅÁÈ¤ß¡ÎÂè4ÈÇ¡Ï¡Ù¡Ê½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤É¡£¡Ø¥¦¥£¥º¥Ï¡¼¥ì¡¼¡Ù¡ÊÆâ³°½ÐÈÇ¼Ò¡ËÊÔ½¸Ä¹¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥¿¡¼ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª¡Ú¡Á¼èºà¸½¾ì¤«¤é¡Û¡Ù¤ò±¿±Ä
»£±Æ¡¿Ä¹Ã«Àî Å°