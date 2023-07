1歳1か月の時に身体の58%に火傷を負い、医師に「一生髪が生えることはない」と告げられた娘のために母は6年間髪を切らず、地毛でカスタムメイドのかつらを作った。そして今月、9歳の誕生日を迎える娘に母がかつらを手渡すと、娘の頬に涙がこぼれた。心温まるニュースを米ウェブサイト『Yahoo Life』などが伝えている。

米ノースカロライナ州マウントホリーに住むエミリー・ヒントンちゃん(Emily Hinton、8)は2015年9月15日、裏庭で遊んでいる最中に身体の58%に重度の火傷を負った。祖母が午後4時頃、掃き集めた落ち葉を焚き火場で燃やしていたところ、近くにあったガス缶が爆発したのだった。

母エイミーさん(Amy)は「義母が振り向いた時、エミリーはすでに火だるまだったそうです」と明かし、当時のことをこのように語った。

「義母はエミリーを抱き上げて火を消そうとしましたが失敗し、娘を地面に置いて転がしたのです。そして消火後、娘はヘリで病院に搬送されましたが、意識を回復するまでに二度の心停止を起こし、蘇生されたのです。」

こうして奇跡的に助かったエミリーちゃんだが、事故から7か月間は帰宅できず、皮膚移植などのつらい手術に耐えてきた。

エイミーさんはこれまでのことを「娘が危機を乗り越えるたびに『なんて強いのだろう』と誇りに思い、神に感謝してきました」と胸のうちを吐露し、エミリーちゃんのことを「歩く奇跡」と表現した。

そんなエミリーちゃんは今年の7月23日に9歳の誕生日を迎えるが、エイミーさんは「成長するにつれて、娘は自分の外見が人と違うことを気にするようになりました」と明かし、こう続けた。

「エミリーはちょっぴり生意気ですが、とても美しい子に育ちました。日々を元気いっぱい過ごしていて、特に好きなのはメイクをして遊ぶことです。それも髪の毛がないのにもかかわらず、髪を梳かすような素振りを見せるのです。」

「そしてある日のこと、娘がこう言ってきたのです。『ママの髪でかつらを作って欲しい』とね。」

実はエミリーちゃん、火傷の後遺症により髪の毛が二度と生えることはないそうで、エイミーさんは医師にそのことを告げられた日から「娘のために地毛でかつらを作りたい」と、ずっと髪を伸ばしてきたという。

そして昨年2月、6年ぶりに髪を約25.4センチ(10インチ)切ったエイミーさんは、娘に内緒でカスタムメイドのかつらを作ってくれる人を探し始めた。

ところがかつらは平均28万円(2000ドル)と高価なうえ、かつらを作ってくれる人がなかなか見つからず、8歳の誕生日に間に合わせることができなかった。その後、やっとオンラインで注文できるミネソタ州の店を見つけると、今年4月にはクラウドファンディングサイト「GoFundMe」に専用ページを設置し、かつら代や今後も続く手術への寄付を募った。

エイミーさんは4月下旬、娘に「帽子を作るから」と言って頭のサイズを測ったそうで、7月初めに7年越しの夢が叶い、エミリーちゃんに少し早めの誕生日プレゼントを渡すことができたのだった。

なお当時の様子を収めた動画では、プレゼントの袋を開け、かつらを手にする娘に、エイミーさんが「『ママの髪の毛でかつらを作って欲しい』と言ったのを覚えてる? これはあなたのかつらよ! ママの髪の毛でできたね!」と嬉しそうに語りかけ、「つけてみる?」と顔を近づけるのが見て取れる。

するとエミリーちゃんの目からは涙が溢れ出し、カメラを回す祖母に「泣いてるの?」と聞かれて母に抱きついた。エミリーちゃんはその後、初めてかつらを着用し、恥ずかしそうにカメラを見つめていたが、エイミーさんは後にこのように述べていた。

「娘には少しでも早く、かつらを渡したかったのです。娘はかつらがとても気に入っていて、私までワクワクしています。かつらは色々なアレンジもできるし、これからが本当に楽しみなんですよ!」

ちなみにこのニュースには、「なんて素敵なの! ママの髪で作ったかつらなんて本当に特別ね!」「思わず泣いてしまったわ」「エミリーちゃん、とても似合っているわ」「震えてしまった」「いい話!」「嬉し涙って素晴らしい!」「ジーンときた」「あんなに小さな時に火傷をして本当に大変だったよね。苦しかったと思う。でもあなたはとても美しいと思うわ」「なんて温かい家族なの!」といったコメントが寄せられている。

