「日本人の平均年収」が低い一番の理由。韓国にも抜かれ…30年間ほぼ横ばい

バブル経済が崩壊した1990年代以降、日本人の平均年収は「400万円台」から30年間ほぼ変わっていない。しかし、自身の“市場価値”を把握し、世界を相手に適正年収で働く日本人も存在する。果たして、我々日本人の値段とは――。

◆抑えられる日本人の値段

OECD(経済協力開発機構)によると、日本の平均賃金は加盟35か国中17位。アジアでは韓国にも抜かれ、昨今の物価高、増税を考えればさらに下と見る向きもある。

記事最後に、実際に日本の高給与な職業とアメリカ・労働統計局が公開する職種別の平均給与を比べた表をまとめたが、多くの職業で倍近い開きがある。

◆日本人が安く抑えつけられてしまう理由は…

日本人が安く抑えつけられてしまう理由には円安、労働生産性の停滞などさまざまな要因が挙げられるが、「終身雇用や年功序列がいまだに強く残っている日本は、海外に比べて適正な価値を数値化するのが一番難しい」とグローバル人材の採用支援コンサルティングを手がける瀧川仁健氏が語るように、日本社会のそのものの仕組みも大きい。

◆日本職種別給与トップ20とアメリカとの比較

日本の年収とアメリカの年収を比較、日本の平均年収の高い順に並べた。アメリカの平均年収と比べてみてほしい。

◆1位〜5位

航空機操縦士:日本1600万円/アメリカ3165万円

医師:日本1429万円/アメリカ3533万円

大学教授:日本1066万円/アメリカ2097万円

法務従事者(裁判官、検察官、弁護士):日本971万円/アメリカ2239万円

管理的職業従事者:日本863万円/アメリカ1839万円

◆6位〜10位

大学准教授:日本860万円/アメリカ1429万円

歯科医師:日本810万円/アメリカ2536万円

経営・金融・保険専門職:日本781万円/アメリカ1637万円

公認会計士、税理士:日本747万円/アメリカ1216万円

小・中学校教員:日本740万円/アメリカ952万円

◆11位〜15位

研究者:日本704万円/アメリカ931万円

著述家、記者、編集者:日本698万円/アメリカ1221万円

大学講師・助教:日本697万円/アメリカ1242万円

獣医師:日本687万円/アメリカ1810万円

高等学校教員:日本678万円/アメリカ972万円

◆16位〜20位

システムコンサルタント、設計者:日本660万円/アメリカ1550万円

機械器具・通信・システム営業:日本655万円/アメリカ1541万円

電気・電子・電気通信技術者:日本644万円/アメリカ1622万円

発電員、変電員:日本635万円/アメリカ1247万円

企画事務員:日本630万円/アメリカ824万円

参考/厚生労働省「令和4 年賃金構造基本統計調査」、U.S. Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics, American Association of University Professors「Full-Time Faculty Salary, by Rank」, Indeed「Certified public accountant salary in United States」 ※ 1ドルあたり、140.2円で計算

【グローバルタッチ 副社長 瀧川仁健氏】

世界各国のグローバル人材の採用支援コンサルティングを手掛け、毎年1000人以上キャリア形成支援も行っている

取材・文/週刊SPA!編集部

―[日本人の値段]―