ÍµÈ¹°¹Ô¡¡¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó°ì¼þ´÷¤òÊó¹ð¡ÄË¡Í×¤ÎºÇÃæ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù°¤¤¤Î¡×
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤¬£³£°Æü¡¢£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡Ö£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£¾åÅçÎµÊ¼¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Çµ¯¤¤¿àÄÁÆ»Ãæá¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯½éÆü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍµÈ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¾åÅç¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¡Ä¡£¤¢¡¢»à¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾åÅç¤µ¤ó¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç°ì¼þ´÷¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃáÉã¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê²¶¼«Ê¬¤ÇÃáÉã¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢¤À¤«¤éºòÆü¤¬°ì¼þ´÷¤Î¤ª½Ë¤¤¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡¤Þ¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ª»û¤ÎË¡Í×¡©¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡¢¹Ô¤¯¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Ë¡Í×¤Ï¸áÁ°£±£±³«»Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ç£×½éÆü¤ÎÅÚÍËÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é´Ø±Û¼«Æ°¼ÖÆ»¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬Á°Æü¤«¤é¸½ÃÏ¤ËàÁ°¾è¤êá¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢ÍµÈ¤âµÞ¤¤çÁ°Æü¤«¤é½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·ë²Ì¡¢ÍµÈ¤Ï¸á¸å£¹»þÁ°¤°¤é¤¤¤ËÅþÃå¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡ØÈÓ¿©¤ª¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤¿¤ÁÁ°¾è¤ê¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢ÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡ËÀ¾ËÙ¤ËÅÅÏÃ¤µ¤»¤¿¤é¡¢¡Øº££²·ïÌÜ¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£Áá¤¤¤Ê¡ª¡¡¤â¤¦£²·ïÌÜ¤«¤è¡ª¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¾åÅç¤µ¤ó¤Î°ì¼þ´÷¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¡£·ë¹½¡¢ÅÚÅÄ¤µ¤ó¤âµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ø¤ª¤¦¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡ØÍè¤¿¤Î¡©¡¡¥Þ¥¸¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Î»ØÄê¤·¤¿µï¼ò²°¤Ë¤Ï¥À¥Á¥ç¥¦¶æ³ÚÉô¡¦Èî¸å¹î¹¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥Ð¥ó°û¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍµÈ¡£¤µ¤é¤ËÍµÈ°Ê³°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤Þ¤Ç·«¤ê½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇÍâÆü¤¬´Î¿´¤ÎË¡Í×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÆü¤Î°ì¼þ´÷¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤ß¤ó¤ÊÆóÆü¿ì¤¤¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù°¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ì¼þ´÷¤Î¤ª·Ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù°¤¤¤Î¡×¤È¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£
¡¡°ìÊý¤ÇàÁ°¾è¤êá¤·¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬ÅöÆüÍè¤¿¤Î¤è¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Ë¡Í×¤Ï£±£±»þ¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀîÅç¡Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ë¤Ï£±£±»þ£µ£°Ê¬¤°¤é¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤óÃÙ¹ï¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¤ªË·¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Ï¤¤³§¤µ¤ó¤Þ¤¿¡Ä¡Ù¡Øº£Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¡¢¤ª·Ð¤ÎºÇ¸å¤È¤½¤Î°§»¢¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¡£¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤â¤¦µ¢¤ë¤è¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢Íè¤Æ£±£°Ê¬¤ÇÀîÅçµ¢¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤»¤»¤é¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£