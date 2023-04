by OnInnovation

Micorosoftの創業者であり慈善団体のビル&メリンダ・ゲイツ財団の活動に携わるビル・ゲイツ氏が、2023年4月18日にアメリカのサンディエゴで開催されたASU+GSVサミットで講演を行い、「AIは最終的に人間と同じくらい優れた家庭教師になることができます」と述べ、教育分野におけるAIの今後の展望を予測しました。

A fireside chat on education, technology, and almost everything in between | Bill Gates

https://www.gatesnotes.com/ASU-and-GSV?WT.mc_id=20230419100000_ASU-GSV-2023_BG-EM

Bill Gates: A.I. chatbots will teach kids how to read within 18 months

https://www.cnbc.com/2023/04/22/bill-gates-ai-chatbots-will-teach-kids-how-to-read-within-18-months.html

ゲイツ氏はASU+GSVサミット内でDreamBox Learningのジェシー・ウーリー・ウィルソン氏と対談を行い、教育分野におけるテクノロジーの将来の役割について議論を行いました。ウィルソン氏とゲイツ氏の対談は以下のムービーで見ることができます。

Stage X A Conversation with Bill Gates and Jessie Woolley-Wilson | ASU+GSV 2023 - YouTube

対談の中でゲイツ氏はAI研究や開発が盛んに行われていることに触れ、「AIは、研究の焦点が機械学習になって以来、信じられないほどのマイルストーンを達成してきました。ご存じのように、AIは人間よりも正確に音声を聞き、その音声をよく認識することができます。また人間よりも画像や動画をよく認識することも可能です」と述べています。

一方でゲイツ氏は「これまでAIが本質的に役立たなかった領域は、読み書きの分野でした。例えば、AIが生物学の教科書を学習したとしても、AP試験に合格することは不可能でした」とAIの限界を提示しています。

しかしゲイツ氏は「これまでのAIでは人間の理解を再現することが困難でしたが、GPT-4のような新しいAIのシステムが人間とのギャップを埋め始めました」と指摘しています。ゲイツ氏は「AIに対し『アインシュタインやシェイクスピアが書くように文章を書いてください』と指示すると80%以上の精度で文章を生成することが可能です」と例示しています。

そのため、ゲイツ氏によると、AIテクノロジーが従来にはない方法で学生の読み書きを改善する教育に役立つ可能性があるとのこと。ゲイツ氏は「最初は、読書の研究アシスタントとしての役割や、文章作成に対するフィードバックの提供にAIがどのように役立つかについて、私たちはきっと驚かされることでしょう」と述べています。従来のコンピューターテクノロジーでは、ライティングスキルを教えることは困難な作業だとされていました。しかし、対話型AIのようなAIは人間の言語を認識して再現する能力があり、書かれた文章についてフィードバックを提供することも可能です。

ゲイツ氏は今後の展望として「今後18カ月以内に、AIが教師の補佐として教育分野に登場し、生徒のライティングスキル向上のためのフィードバックを提供するようになります」と語っています。また、推論能力の低さから、対話型AIでは困難とされる代数や微分積分などの数学の分野について触れ、「私はこれまでMicrosoftのAI開発者に対し、対話型AIが比較的単純な計算を実行できない理由などを定期的に尋ねてきました。その結果、AIの推論能力を改善する必要があるということが判明しました」と述べ、「時間がかかるかもしれませんが、おそらく2年以内に数学分野における技術が向上すると確信しています」と述べています。

ゲイツ氏によると、現状のAIは教師に取って代わるほど進歩していませんが、今後の研究次第でAIが人間と同じくらい優れた家庭教師になる可能性があるとのこと。また、今後の教育分野におけるAIの発展によって、ゲイツ氏は「高額な教育を受ける余裕がない貧しい学生でも、人間の創意工夫によって、AIによる家庭教師を利用できる可能性があります」と推測しています。