¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡¡¿©¥ì¥ÝÃæ¤Ë¾×·âà¼ºÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉáÈ¾µã¤¹ðÇò¡Öµã¤¤Ê¤¬¤éÃÇ¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¡Ê£´£°¡Ë¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¡¢¿©¥ì¥ÝÃæ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ö¥Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Î¡Ö·ã¤¦¤ÞÅ·ÄÅÈÓ¡×¤òÄ´ºº¡£¿©¥ì¥Ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡¢ÍÌ¾Å¹¤ÎÅ·ÄÅÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¾×·â¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢£Ï£Ë¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹ðÇò¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¾×·â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¼ºÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÇÅ·ÄÅÈÓ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤Ï¡Ö¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Îº¢¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìÈÖ¥À¥µ¤¤¡Ä¡££´£°ºÐ¤Ë¤Ä¤¤ÀèÆü¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç£´£°¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Ø¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¿¤é¤µ¤¡¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÃÇ¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¸µ¡¹¼«Ê¬¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Í¡Ù¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤Ù¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤ëÌ£¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿©¥ì¥Ý¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£