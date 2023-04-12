東京都で最大震度2の地震 東京都・東京渋谷区、東京北区
12日午前5時10分ごろ、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.8と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、東京都の東京渋谷区と東京北区です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□東京都
東京渋谷区 東京北区
■震度1
□東京都
東京千代田区 東京中央区 東京港区
東京新宿区 東京文京区 東京墨田区
東京江東区 東京品川区 東京目黒区
東京大田区 東京世田谷区 東京中野区
東京杉並区 東京豊島区 東京荒川区
東京板橋区 東京練馬区 東京足立区
東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市
東京府中市 調布市 町田市
小金井市 小平市 日野市
国分寺市 狛江市 東大和市
多摩市 西東京市
□茨城県
笠間市 土浦市 石岡市
取手市 つくば市 坂東市
桜川市
□群馬県
邑楽町
□埼玉県
加須市 久喜市 さいたま北区
さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区
さいたま南区 さいたま緑区 川口市
春日部市 狭山市 草加市
越谷市 入間市 朝霞市
新座市 八潮市 三郷市
幸手市 吉川市 白岡市
宮代町
□千葉県
東金市 長南町 千葉中央区
千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉若葉区
千葉緑区 千葉美浜区 市川市
船橋市 松戸市 野田市
千葉佐倉市 習志野市 柏市
市原市 流山市 八千代市
鎌ケ谷市 浦安市 白井市
木更津市 君津市 富津市
□神奈川県
横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜中区
横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜旭区
横浜緑区 川崎川崎区 川崎中原区
横須賀市 三浦市 大和市
相模原中央区
□山梨県
富士河口湖町
東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。