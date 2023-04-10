¼×ÃÇµ¡¹ß¤ê¤¿Æ§ÀÚ¤Ë¿¯Æþ¢ªÄÌ²áÄ¾¸å¤ÎÅÅ¼Ö»£±Æ¡¡¡Ö´í¤Ê¤¹¤®¤ë¡×ÃøÌ¾¼Ì¿¿²È¤ËÈãÈ½»¦Åþ...ËÜ¿Í¼Õºá
ÃøÌ¾¼Ì¿¿²È¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¢¥¹¥È¥ì¥¢¤µ¤ó¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ë¬ÆüÃæ¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ËÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¼×ÃÇµ¡¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÆ§ÀÚ¤ÎÃæ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÄÌ²á¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÅÅ¼Ö¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Öaa.vision¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÊÔ½¸¥Ä¡¼¥ë¡ÖAdobe¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï25Ëü¿ÍÄ¶¤À¡£
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î2023Ç¯4·î9Æü¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤À¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡¢ÌäÂê»ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Î¥ì¥ó¥º¤ÎÀÇ½¤ò»î¤¹¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÆ°²è¡£¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤¬Ë¬Æü»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Î¹¹ð¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁö¹ÔÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¥½¥Ë¡¼100¡Ý400mm¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¡×¤È¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¡¢¼×ÃÇµ¡¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤Ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤È¤â¤¦1¿Í¤¬Æ§ÀÚÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÄÌ²á¤·¤¿ÅÅ¼Ö¤Î¸åÊý¼ÖÎ¾¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÆ°²è¤Ï10ÆüÃë¤Þ¤Ç¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼×ÃÇµ¡¤¬¾å¤¬¤ëÁ°¤ËÆ§ÀÚ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤Î¹Ô°Ù¤òÌäÂê»ë¤·¤¿¥Ä¥¤¡¼¥È¤Ï¡¢10ÆüÃë»þÅÀ¤Ç¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¬7000¡¢¤¤¤¤¤Í¤¬1Ëü7000¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¥³¥ì¤Ï¥ä¤Ã¤¿¤éÊá¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤»¤ë¤Ù¤¡×
¡ÖÄÌ²áÄ¾¸å¤Ç¤â´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥À¥á¡×
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤¸¤ãÃÙ¤¤¡×
¡Ö¤§¤§¤¨´í¤Ê¤¹¤®¤ë...¤â¤¦ÅÅ¼Ö¸«¤¨¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
¤Ê¤É¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ËÜ¿Í¤Ï¼Õºá¡Ö¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤Ï9Æü¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È³È»¶¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼×ÃÇµ¡¤¬¾å¤¬¤ë2ÉÃ¤Û¤ÉÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡¢»þ´Ö¤òÄ´¤Ù¡¢Îó¼Ö¤Î¿¯Æþ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°¸å¤ÎÊ¸Ì®¤òÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÊÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡¢´í¸±¤ÎÍÌµ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë»ØÅ¦¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ§ÀÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¤â¤Ã¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤µ¤ó¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Adobe¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤ä¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼ ¥â¡¼¥¿¡¼¥º¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬¡¢¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£