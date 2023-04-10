USJ¤Ç¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¡ØONE PIECE¡ÙÂÎ¸³¤ò¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Á´Éü³è¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥µ¥Þ¡¼ 2023¡Ù
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ï10Æü¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¡ØONE PIECE¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥µ¥Þ¡¼ 2023¡Ù¤ò¡¢7·î5Æü¤«¤é10·î10Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û4Ç¯¤Ö¤ê´°Á´Éü³è¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¡¡²Æ¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢ ¡¦¥µ¥Þ¡¼ 2023¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¡¢ËèÇ¯¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò¸Ø¤ê¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¡ßÂç½¸·ë¤·¤¿¶¯Å¨¤È¤ÎÂç·ãÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë ¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥·¥ç¡¼ 2023¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢ºîÉÊ»Ë¾å½é¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆºòÇ¯½éÅÐ¾ì¤·¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡ß¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥É¥ê¡¼¥à¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥É¡Ù¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤¬Â³½Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó ¡Ø¥µ¥ó¥¸¤Î³¤Â±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù ¤È¡¢ Á´¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÃ¯¤â¤¬¡ØONE PIECE¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òËÜµ¤¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±é½Ð¤ä¡¢¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¤¬µÒÀÊ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥°¥ê¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢±é½ÐÌÌ¤â4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¡£