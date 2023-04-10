¼óÁê¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊË¬Ìä¡¡¡ÖÉ¬¾¡¤·¤ã¤â¤¸¡×¤Î±¿ÈÂ¤Ë»È¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¡¡¤Ê¤¼¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¢¤ë²¾Àâ¤¬SNS¤ÇÃíÌÜ
´ßÅÄ¼óÁê¤¬3·î21Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¡¼¥¦¤òÅÅ·âË¬Ìä¤·¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñÃÌÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿É¬¾¡¤·¤ã¤â¤¸¤Î¤Û¤¦¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»ÄÇ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëË¬Ìä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£SNS¾å¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ¬¾¡¤·¤ã¤â¤¸¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¤¢¤ëÅê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»×¤¤¤Ä¤´ë²è¡©¡¡¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡× ¥¢¥¹¥¿¡¼¥Æ²ñÀï ¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤½¤ì¤ÏÍ¸Â²ñ¼Ò¤é¤¤¤È¤¹¤¿¤Ã¤Õ¡¢ÅÄÃæË§¼ù»öÌ³½êÂåÉ½¤Î°ÂÃ£Íµ¾Ï¤µ¤ó¡Ê@adachi_hiro¡Ë¤¬¡Ö¡Ø¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡Ù¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¾æÉ×¤Ë½ÐÍè¤Æ¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¡£¥³¥ì¤òÄÙ¤¹¤Î¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿ÂçÎÌ¤Î¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¡£
¤½¤¦¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÉ¬¾¡¤·¤ã¤â¤¸¤ò±¿¤Ö¤Î¤ËÍÑ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¢¤Î¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ç¤¢¤ë¡£¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ÖË¬ÌäÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î±ÇÁü¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤³¤È¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£°ÂÃ£¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¥æ¡¼¥¶¡¼Ã£¤«¤é¤Ï
¡Ö¤ªÅ¹¤ÇÉÊ½Ð¤·¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¡¤Þ¡¼¡¼¤¸¤Ç¾æÉ×¡¡¾å¤Ë¤Ê¤ó¤«¾è¤Ã¤±¤Æ¤â¤½¤¦¤½¤¦ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤³¤ìÃæ¿È¤Î¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤è¤ê¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬¼ûÍ×½Ð¤¿¤ê¤·¤Æ...¡×
¡ÖÃæ¿È¤¬¼å¤¤¤«¤é¡¢³°¹ü³Ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¡×
¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ê¥Ã¥È¥¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿
°ÂÃ£¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤Ê¤¼¤³¤ì¤À¤±ÂçÎÌ¤Î¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤òÆþ¼ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ÂÃ£¡§»ä¤¬¸Ä¿ÍÅª¤ËÆþ¼ê¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¶ä²Ï±ÑÍºÅÁÀâ Die Neue These¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢¥¢¥Ë¥áÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¤Î´´»ö²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÆÃÊÌ¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢2ËüÀÉ¤È4ËüÀÉ¤Î±§ÃèÀï´Ï¤¬Àï¤¦¡Ö¥¢¥¹¥¿¡¼¥ÆÀ±°è²ñÀï¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡×¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤ÈÀëÅÁÃ´Åö¤¬»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÉÔ»×µÄ¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÃ£¡§¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾¾ÃÝ¤Î¾åÁØÉô¤Ï¤Ê¤¼¤½¤ì¤òµö¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆæ¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤â2019Ç¯9·î9Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¿·³ã»Ô¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¡¢6ËüËÜ¤Î¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ´ÏÂâÀï¤òºÆ¸½¤¹¤ë±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼6ËüËÜ¡ª¤È¤Ë¤«¤¯À¨¤¤¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¡£
°ÂÃ£¡§¤È¤Ë¤«¤¯»Ä½ë¤Î¤Ê¤«¡¢¸«ÅÏ¤¹¤«¤®¤ê¡Ö¤¦¤Þ¤¤ËÀ¡×¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î»×¤¤½Ð¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ¡¡¡þ
¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¶¯ÅÙ¤Ï¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¹©ºî¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ¹¥¤ó¤Ç»È¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¦¤Þ¤¤ËÀ¤Ï°ìÈÌ¤Ç¤âÈ¢Çã¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò²·Çä¤ê¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦Ãæ¾ ¥¿¥«¥Î¥ê¡Ë