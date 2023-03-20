¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¥É¥é¥Þ²½¤Ë¶Ã¤¡Ö¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡¡¼ç±é¤ÏÌîÂ¼¼þÊ¿¡¡¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï5¿Í
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê¹õÀîÌÀ¿Í¡¿46¡Ë¤ÎÈ¾À¸¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ·à¾ì¡Ø¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤º¥é¥Ö¡Á¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°¦¤À¤·¤ó¡Á¡Ù¤¬¡¢22Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖParavi¡×¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤º¥é¥Ö¡Á¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°¦¤À¤·¤ó¡Á¡Ù¥Ò¥í¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó´ë²è¤Ê¤É¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼·Ý¿Í¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áµî¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò´ÝÍç¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ËÜ¿ÍµÚ¤Ó¼þÊÕ¼Ô¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò½Å¤Í¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¿ôÈ¯³Ð¡£¡È¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÇËÜÅö¡É¤Î¥É¥é¥Þ¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¹õÀîÌÀ¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌîÂ¼¼þÊ¿¤Ë·èÄê¡£±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ëÌîÂ¼¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¤É¤¦±é¤¸ÀÚ¤ë¤Î¤«¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¥½¥×¥é¥Î¥Ü¥¤¥¹¤äÉþÁõ¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡Á´5ÏÃ¤ÎËÜºî¤Ç¡¢³ÆÏÃ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë5¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤â°ìµó²ò¶Ø¡£1ÏÃ¤Ë¤Ï°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢2ÏÃ¤ËÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡¢3ÏÃ¤ËÀîÄÅÌÀÆü¹á¡¢4ÏÃ¤Ëº´Ìî¤Ò¤Ê¤³¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Ë¤Ï¾¾°æ°¦è½¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¢Ã»Âç»þÂå¤ÏÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÎø¤Î¥Ð¥È¥ë¡¢Âç³ØÃæÂà¸å¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ò»Ö¤¹½÷À¤ÈÀïØË¤ÎÍ·±àÃÏ¥Ç¡¼¥È¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¹ëÍ·»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤ò¶î»È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2¼¡¸µ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ËÜµ¤¤Ç·ëº§¤·¤è¤¦¤È¿´¤Ë·è¤á¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Þ¤Ç¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯¼ã¼ê½÷ÀÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÏÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡¢Ã¯¤âÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÊÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥É¥é¥ÞºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ú¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Û¥¦¥½¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼«Ê¬¤Î¥É¥é¥Þ¤¬½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤À¤·¤ó¡ª¡¡¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ç¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Æ¤À¤·¤ó¡ª
¡ÚÌîÂ¼¼þÊ¿¡Û¤â¤Ï¤ä¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¢£ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
3·î22Æü ¸á¸å6»þ¡§Âè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃ
3·î23Æü ¸á¸å6»þ¡§Âè3ÏÃÇÛ¿®
3·î24Æü ¸á¸å6»þ¡§Âè4ÏÃÇÛ¿®
3·î25Æü ¸á¸å6»þ¡§ºÇ½ªÏÃÇÛ¿®
¢¨Âè1ÏÃ¤ÏÌµÎÁÇÛ¿®