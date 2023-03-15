Äê´ü·ô¹ØÆþ¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤¬¤ªÆÀ¡©18Æü¤«¤éÅ´Æ»³Æ¼Ò¤¬°ìÀÆ¤Ë±¿ÄÂÃÍ¾å¤²
JRÅìÆüËÜ¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò8¼Ò¤¬±Ø¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ëº£·î18Æü¤«¤é°ìÀÆ¤Ë±¿ÄÂ¤ò10±ßÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²þÄêÁ°¤Î±¿ÄÂ¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÄê´ü·ô¤Î¶î¤±¹þ¤ß¹ØÆþ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¼óÅÔ·÷¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò8¼Ò¤¬¡È¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÎÁ¶â¡É¾å¾è¤»
JRÅìÆüËÜ¤äÅìµþ¥á¥È¥í¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¤Ê¤É¼óÅÔ·÷¤ÎÅ´Æ»²ñ¼Ò8¼Ò¤Ïº£·î18Æü¤«¤é±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬¤ª¤È¤È¤·¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡ÖÅ´Æ»±Ø¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÎÁ¶âÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¤ÏÅ¾ÍîËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É±Ø¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀßÃÖ¤ä°Ý»ý¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÊÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç±Ø¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Å´Æ»¤Î±¿ÄÂ¤Ë¡È¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÎÁ¶â¡É¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈñÍÑ¤òÍøÍÑ¼Ô¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·18Æü¤«¤é±¿ÄÂ¤Ë10±ß¤Î¾å¾è¤»¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬°Ê²¼¤Î8¼Ò¤Ç¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¡Ê¼óÅÔ·÷16Àþ¶è¡Ë¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¡¢À¾ÉðÅ´Æ»¡¢¾®ÅÄµÞÅÅÅ´¡¢²£ÉÍ¹âÂ®Å´Æ»¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¡¢ÁêÌÏÅ´Æ»¡¢JRÅì³¤¡ÊÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¼óÅÔ·÷¤Î°ìÉô¶è´Ö¡Ë
ÀÚÉä¡¦IC¥«¡¼¥É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¾å¾è¤»¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Äê´ü·ô¤âÈÎÇä
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢18Æü¤«¤é¡¢Ê¿Æü¤ÎÄ«¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¤òÈò¤±¤Æ¾è¼Ö¤¹¤ëÄÌ¶ÐµÒ¤ÎÄê´ü¤òÌó10¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÃÍ²¼¤²¤¹¤ë¡Ö¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Äê´ü·ô¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌó1.4¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÎÁ¶â¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Äê´ü·ô¤ÈÄÌ¾ïÄê´ü·ô¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Îã¡¡Ö½ÂÃ«¡Á¿·¶¶¡×¶è´Ö¤ÎÄÌ¶ÐÄê´ü·ô6¤«·îÊ¬¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¸½¹Ô:2Ëü8460±ß¡¡ÄÌ¾ïÄê´ü·ô:3Ëü270±ß¡¡¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Äê´ü·ô:2Ëü7030±ß
Îã¢¡ÖÉÊÀî¡Á²£¿Ü²ì¡×¶è´Ö¤ÎÄÌ¶ÐÄê´ü·ô6¤«·îÊ¬¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç
¸½¹Ô:11Ëü6990±ß¡¡ÄÌ¾ïÄê´ü·ô:12Ëü40±ß¡¡¥ª¥Õ¥Ô¡¼¥¯Äê´ü·ô:10Ëü6710±ß
¤Ê¤ª¡¢ÄÌ³ØÄê´ü·ô¤Ï²È·×¤ÎÉéÃ´¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸½¹Ô¤Î±¿ÄÂ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£2005Ç¯°ÊÍè¡Ä¶È³¦ºÇ°Â¤ÎÅìµÞÅÅÅ´¤âÃÍ¾å¤²
¶È³¦ºÇ°Â¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿ÅìµÞÅÅÅ´¤â18Æü¤«¤é±¿ÄÂ¤òÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤²¤Ï2005Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥¢¤ä¥Û¡¼¥àºô¤ÎÀßÃÖ¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡ÖÅ´Æ»±Ø¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÎÁ¶âÀ©ÅÙ¡×¤ò»È¤ï¤º¤Ë±¿ÄÂ²þÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½é¾è¤ê±¿ÄÂ¤¬IC¥«¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¸½¾õ¡¢126±ß¤Î¤È¤³¤í18Æü°Ê¹ß¤Ï140±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ý¤ä¹¹¿·¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤À¤È¤·±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£