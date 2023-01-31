ÍÄÃÕ±à¥Ð¥¹¤¬ÂÐ¸þ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¡±à»ù7¿ÍÈÂÁ÷¡¡¿ÀÆàÀî
¡¡31Æü¸á¸å3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿ÀÆàÀî¸©´¨ÀîÄ®°ìÇ·µÜ5¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢Ä¾ÀþÆ»Ï©¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÈÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤¿¡£³ý¥±ºê½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¹¤Ë¤Ï±à»ù7¿Í¤È¿¦°÷2¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂç¤¤Ê¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¡Ö·Ù»¡¤ËÏÃ¤¹¤È¥ë¥Õ¥£¤Ë½ÍÀ¶¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡³ý¥±ºê½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±à»ù7¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÒÂ¦1¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢ÂÐ¸þ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤¬Ãæ±ûÀþ¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¥Ð¥¹¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿´¨ÀîÄ®ºß½»¤Î70ÂåÃËÀ¤¬¸½¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡ÖÄ«6»þ¤«¤é»³ÅÐ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¢ÂðÃæ¤À¤Ã¤¿¡£±¿Å¾Ãæ¤Ë°ì½Ö¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³ý¥±ºê½ð¤¬¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏJRÁêÌÏÀþµÜ»³±Ø¤«¤éÆîÌó1¥¥í¤Î½»Âð¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö°ì³Ñ¡£¡ÚËÜ¶¶Í³µª¡¢ÎëÌÚ¸ç¡Û