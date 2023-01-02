¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Ï¡¡õ¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÇÐÍ¥¶È¥·¥Õ¥È¡¡Æü¥Æ¥ì´§ÈÖÁÈ¤ÏÇ¯Æâ½ªÎ»¤Ø
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¡Ê¥¥ó¥×¥ê¡Ë¤Ï£µ·î¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¸å¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢¹â¶¶³¤¿Í¤Î£²¿ÍÂÎÀ©¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»ÄÎ±¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿£²¿Í¤Ï¸ü¶ø¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡±ÊÀ¥¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¼Êë¤ì¤Ë¡¢¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ±£³·î¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¡×¤Ç¤ÏÀ¼Í¥¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¹â¶¶¤âºòÇ¯£±£°·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¹ßÎ×¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö£Ä£ò¡¥¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡×¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ÊÀ¥¤â¹â¶¶¤âÌò¼ÔÃæ¿´¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë±ÊÀ¥¤ÏÀè¤Î¥É¥é¥Þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¹â¶¶¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡Ø£Ä£ò¡¥¥³¥È¡¼¿ÇÎÅ½ê¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤òºî¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¡££²¿Í¤È¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤òÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤â¤¿¤·¤«¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Ë»Ä¤ë±ÊÀ¥¤Ï¡¢¾åÁØÉô¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡££±·î´ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë±ÊÀ¥¤Î¥É¥é¥Þ¤â¡ØÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡Ù¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤ë¡£¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤È¤Ï¤¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë£µ·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼£³¿Í¤¬Ã¦Âà¤·¤Æ¤¹¤°½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢£²¿Í¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¡£Áá¤±¤ì¤Ðº£Ç¯¤Î£¹·îËö¡¢ÃÙ¤¯¤È¤âÇ¯Æâ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡£²¿Í¤Î¥¥ó¥×¥ê¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖKing & Prince¥á¥ó¥Ð¡¼3¿ÍÃ¦Âà¤Ø¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯