»æ¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ¤Ï°ÕÌ£¤¢¤ë¡© ¥×¥éºï¸º¸ú²Ì¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¡¢´í×ü¤µ¤ì¤ëµÒÎ¥¤ì¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×
¡¡2019Ç¯¤«¤é¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢20Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡È»æ¥¹¥È¥í¡¼¡É¡£¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡ÖÌ£ÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿Ä¤Ç°û¤ó¤Ç¤ë´¶¤¸¡×¡Ö¤Ê¤¼ÍÆ´ï¤ä³¸¤Ï¥×¥é¤Ç¥¹¥È¥í¡¼¤À¤±»æ¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬µó¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¡ØSNSÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ë¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ä¶»Üºö¤Ë¤Ï°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤Å¤é¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çeltha by ORICON NEWS¤Ç¤Ï¡¢»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ÎËÜ²»¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ËÉÔ²÷´¶¤¢¤ë¡© À¤Âå´Ö¤Ç´¶³Ð¤Ë°ã¤¤¤«
¢£6³ä¼å¤¬¡ÈÉÔ²÷´¶¤¢¤ê¡É¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¿¥Ð¤ÎÃíÊ¸²ó¿ô¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸º¤Ã¤¿¡× ¥ß¥¹¥É¤Ï»æÇÑ»ß¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Æ³Æþ
¡¡ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢10~60ÂåÃË½÷¤Î¤¦¤Á¡¢°û¿©Å¹¤Ç»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í1000Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ø¤ÎÉÔ²÷´¶¤ÎÍÌµ¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ú¤¢¤ë¡Û¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬59.3%¡¢¡Ú¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡Û¿Í¤¬10.9¡ó¡¢¡Ú¤Ê¤¤¡Û¿Í¤Ï29.8¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´À¤Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ú¤¢¤ë¡ÛÇÉ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë10~30Âå¤Ï¡Ú¤¢¤ë¡ÛÇÉ¤¬Ìó7³ä¤ÈÂ¿¤¯¡¢50¡Á60Âå¤Ï¡Ú¤Ê¤¤¡ÛÇÉ¤Î³ä¹ç¤¬Á´ÂÎ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö°û¿©Å¹¤Ç»æ¥¹¥È¥í¡¼¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢8³ä¼å¤Î¿Í¤¬¡Ú»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ò»È¤¦¡Û¤È²óÅú¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¥í¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥í¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥³¤Î¤¿¤á¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢²æËý¤·¤Æ»È¤¦¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ï·ù¤¤¤À¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ê¹¤¯¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç½Â¡¹»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¥í¡¼¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¤Ïºá°´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡Ë¤È¡¢¡È»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç»È¤¦¤¬¡¢»æ¥¹¥È¥í¡¼¤¬¿åÊ¬¤Ç¤Õ¤ä¤±¤Æ°û¤ßÊª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ÏÈ¾¸º¤¹¤ë¡£ÀµÄ¾»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤é»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Æ²æËý¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÌ£¤¬µ¤»ý¤Á°¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥¯¤ä¥¹¥¿¥Ð¤ÎÃíÊ¸²ó¿ô¤¬³ÊÃÊ¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ÏÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á·ù¤¤¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥í¡¼¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼¡¤«¤é¤Ï¤½¤Î¤ªÅ¹¤ÎÍøÍÑ¤òÈò¤±¤ë¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¡£»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÍèÅ¹ÉÑÅÙ¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÂç¤¤¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë»æ¥¹¥È¥í¡¼¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¹¥È¥í¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¡Ö°û¤ß¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÊÝ»ýÎ¨¤Ï¡¢¤ï¤º¤«8.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£±ÒÀ¸ÌÌ¤äÀö¤¦¼ê´Ö¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥¹¥È¥í¡¼¤¬¿»Æ©¤¹¤ëÆü¤Ï¶á¡¹Íè¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤·¤Æµá¤á¤ëÂÐ±þ¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ú»æ¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÁªÂòÀ©¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Û¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯23.8¡ó¡¢¡Ú¥¹¥È¥í¡¼ÉÔÍ×¤Î°û¤ß¸ýÉÕ¤ÍÆ´ï¤ËÅý°ì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Û¤¬¼¡¤¤¤Ç19.6¡ó¡¢¡Ú»æ¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ¤ò¤³¤Î¤Þ¤Þ¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Û¤Ï17.4¡ó¡¢¡Ú¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Û¤¬16.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ú¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÛÇÉ¤Ï¥×¥é¥¹¥È¥í¡¼¤ËÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤10~30Âå¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ú»æ¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡ÛÇÉ¤Ï¥×¥é¥¹¥È¥í¡¼¤ËÉÔ²÷´¶¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¤60Âå¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£Âç¼êÁê¼¡¤°»æÆ³Æþ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë»¿ÈÝ¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¡ÖÀ°¹çÀ¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¨¥³¤Ê¤Î¤«µ¿Ìä¡×
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤Î¤¿¤á¤Î»æ¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ¡Ù¤ÏÉ¬Í×¤Ê»Üºö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢Ìä¤¦¤Æ¤ß¤¿¡£·ë²Ì¤Ï¡¢¡ÚÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡ÛÇÉ¤¬41.6¡ó¡¢¡Ú¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡Û¤¬24.7¡ó¡¢¡ÚÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡ÛÇÉ¤¬33.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÚÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡ÛÇÉ¤Î°Õ¸«¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤Ê»ö¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤¤È²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö»æ°Ê³°¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬º£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¼Î¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ï°ìÄê¿ôµïÂ³¤±¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢»æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ë¤·¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÎÌ¤¬¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â°Õ¼±Åª¤ÊÌäÂê¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊØÍø¤µ¤è¤ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤òÁª¤Ö¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ú¤É¤Á¤é¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡Û¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ°û¤ßÊª¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é´ò¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÍøÍÑÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÕÌ£¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇÑ´þÊýË¡¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÊýË¡¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¤À¤±¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤½¤Î¤â¤Î¤¬Åª³°¤ì¤À¤¬¡¢ÇÑ´þÊýË¡¤ò¼é¤é¤Ê¤¤ÉÔÆÏ¤¼Ô¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¤¤Î¤ÇÃ×¤·Êý¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡ÖÂ¾¤Ë¤âºï¸º¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¥¹¥È¥í¡¼¤ò»æ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤ºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ê50Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢»æ¥¹¥È¥í¡¼Æ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òµá¤á¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÚÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡ÛÇÉ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê°û¤ßÊªËÜÂÎ¤Ï¥×¥é¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤ÈÀ°¹çÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö·ë¶É¼¾µ¤ÂÐºö¤Ç¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¸ÄÁõ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï»È¤¦¤Î¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤ê°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¹þ¤á¤ë¸ú²Ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£²á¾êÊñÁõ¤Ê¤É¤Îºï¸º¤ÎÊý¤¬Í¾Äø¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥í¡¼°Ê³°¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö»æ¥¹¥È¥í¡¼¤Ï¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤â¤½¤â¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö»æ¤Îºï¸º¤ËÃíÎÏ¤µ¤ì¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ë¡¢º£ÅÙ¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Îºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë»æ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤¹¤ë»ö¤È»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÀ¸»º¤äÎ®ÄÌ¤Ë¤«¤«¤ëÁí¹çÅª¤Ê´Ä¶ÉéÃ´¤òÈæ¤Ù¤¿»þ¤Ë¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¥¨¥³¤Ê¤Î¤«µ¿Ìä¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¾å°û¿©Êª¤ÎÉ÷Ì£¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Á³³¦¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¡£²¿¤«¤º¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê60Âå½÷À¡Ë¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»È¤¦¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÈÍÑ¸å¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë»ö¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¡Ê40Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢ËÜ»Üºö¤Î°ÕµÁ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ³¤ÍÎÀ¸ÊªÊÝ¸î¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ºï¸º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¨ÎÏÅª¤Ê¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î»æ¥¹¥È¥í¡¼»Üºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²ûµ¿Åª¤Ê¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£³¤¤äÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤êÀ¤³¦¤Ç°Õ¼±¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¤è¤êÌÀ³Î¤Ë·Ç¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº»þ´ü¡§2022Ç¯12·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á12·î5Æü¡Ê·î¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§·×1000Ì¾¡Ê»æ¥¹¥È¥í¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¡¿¼«¼Ò¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¥ê¥µ¡¼¥Á¡Û²ñ°÷10Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¡Ë
Ä´ººÃÏ°è¡§Á´¹ñ
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§¥ª¥ê¥³¥ó¡¦¥â¥Ë¥¿¡¼¥ê¥µ¡¼¥Á¡Êhttps://omr.oricon.co.jp/¡Ë
¥ª¥ê¥³¥óÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ÎÃøºî¸¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸¢Íø¤Ï¥ª¥ê¥³¥ó¤Ëµ¢Â°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£WEB¥µ¥¤¥È¡ÊPC¡¢¥Ö¥í¥°¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÅù¡Ë¤äÅÅ»Ò¥á¡¼¥ë¡¢»¨»ïÅù¤Î»æÇÞÂÎÅù¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÌµÃÇ¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ï¸Ç¤¯¶Ø¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£