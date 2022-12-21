Âç¤ß¤½¤«¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¡ÈÎáÏÂ½é¤Î»°´§²¦¡ÉÂ¼¾å½¡Î´¤é¥»²¦¼Ô¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤¬ÅÐ¾ì¡¡KARA¶ÛµÞ»²Àï¤â
¡¡º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËÌó7»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÆ¨ÁöÃæ¡ÁÂç¤ß¤½¤«SP ¤ªÂæ¾ìÂç·èÀï¡ª¡Á¡Ù¡Ê¸å5¡§00¡Ë¤Ë¡¢¡ÈÎáÏÂ½é¤Î»°´§²¦¡ÉÂ¼¾å½¡Î´¤éÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÎÌÌ¡¹¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KARA¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬21Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¡ÄµåÃÄ¥«¥é¡¼¤ÎÎÐ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤¹Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê
¡¡º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÅìµþÎ×³¤ÉûÅÔ¿´¡Ö¤ªÂæ¾ì¡×¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥¯¥¢¥·¥Æ¥£¤ªÂæ¾ì¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¡¢¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åìµþ¥Ó¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¼þÊÕ¤Î³¹Á´ÂÎ¤¬Æ¨Áö¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢30¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÆ¨Áö¼Ô¤ÎÁ´°÷³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£ÌÜ¤Ë¤â»ß¤Þ¤é¤Ì¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥Ï¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤ë¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢¥²¡¼¥à¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤âÅÐ¾ì¡£¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥²¡¼¥à¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÐÍ¥³¦¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢18Ç¯¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤«¤éÌ¾¾ìÌÌ¤ò°ìµóÊü½Ð¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾¥·¡¼¥ó¤äÄÁ¥·¡¼¥ó¡¢´¶Æ°¥·¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÆ¨ÁöÃæ¡ÙÎòÂåºÇÂ¿½Ð±é²ó¿ô¤ò¸Ø¤ëÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÎÆÃÊÌ²òÀâ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³Æ³¦¤ÎVIP¤Ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤äÇ¦¤¬¡È°Û¹ñ¤ÎÃÏ¡É¤Ç¾¡Éé¤òÄ©¤à¡£KARA¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Î¤Û¤«¡¢2022Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÚºßÃæ¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÈÇ¦¤¬¶ÛµÞ¾åÎ¦¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2023 WORLD BASEBALL CLASSIC¡ÊWBC¡Ë¡×¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡ÈÎáÏÂ½é¤Î»°´§²¦¡ÉÂ¼¾å¤é¤È¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÁêËÐ¤Î¿Íµ¤ÎÏ»Î¡¦±êË²¡ÊµÜ¾ëÌîÉô²°¡Ë¡¢¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÌÌ¡¹¡¢¡ÈÏÀÇË²¦¡É¤³¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯1·î¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëºÚ¡¹½ï¤äÎµÀ±ÎÃ¤é¤â¥Ï¥ó¥¿¡¼¤ÈÂÐ·è¤·¡¢¾Þ¶â³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¶ÂçÊªÇÐÍ¥¡¦¾¾Ê¿·ò¤¬¡¢¡ØÆ¨ÁöÃæ¡ÙÂç¤ß¤½¤«SP¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥ÐII¡×¤òÂçÇ®¾§¡£¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¿¿Î¢¤Ç¡È¥Þ¥Ä¥±¥ó¡É¤Ï¤É¤ó¤Ê²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤ª¤è¤½7»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷Ãæ¤Ë¡ÈÀ¸¡ØÆ¨ÁöÃæ¡Ù¡É¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£Æ¨Áö¼Ô¤Î±¿Ì¿¤ò·è¤á¤ë»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÁá¤¤¤ªÇ¯¶Ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤»îÎý¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¥¨¥ê¥¢¤Ï½¤Íå¾ì¤È²½¤·¡¢Ç÷¤êÍè¤ë¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î¶²ÉÝ¤Ç¡¢¤ªÂæ¾ì¤¬Àä¶«¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£²áµîºÇÂ¿¤ÎÆ¨Áö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢¹â³Û¾Þ¶â¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ØÆ¨ÁöÃæ¡ÁÂç¤ß¤½¤«SP ¤ªÂæ¾ìÂç·èÀï¡ª¡Á¡Ù¤¬2022Ç¯¤ÎºÇ¸å¤ò¶²ÉÝ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£¡¡ËÜÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿5ºîÉÊ¤òTVer¡¦FOD¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£ÆÃ¤Ë2004Ç¯ÊüÁ÷¤Î½é´ü2ºîÉÊ¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ç¤ÎSVODÇÛ¿®¡ÊÄê³ÛÀ©ÍÎÁÇÛ¿®¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷¸å18Ç¯¤¿¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£