¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡Ê£¿ôÁª¼ê¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¡ÄÊóÆ»¿Ø¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤òÍ×ÀÁ
¡¡¡þFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Î½à·è¾¡¥â¥í¥Ã¥³Àï¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÉ÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¼çÎÏ¤ÎMF¥é¥Ó¥ª¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¡¢DF¥¦¥Ñ¥á¥«¥Î¤Ï½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¥µ¥ÖÍ×°÷¤ÎFW¥³¥Þ¥ó¤Ïº£Âç²ñ6ÀïÌÜ¤Ç½é¤á¤Æµ¯ÍÑ¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ç¥·¥ã¥ó´ÆÆÄ¤Ï·è¾¡¤Ç3¿Í¤Ïµ¯ÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îµ¨Àá¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¡£Áª¼ê¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤òÃí¤®¡¢ÌÈ±Ö¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È·Ù²ü¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï12Ç¯¤´¤í¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤«¤é¹¤Þ¤Ã¤¿ÃæÅì¸ÆµÛ´ï¾É¸õ·²¡ÊMERS¡Ë¤È¤Î´ØÏ¢¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¥Ò¥È¥³¥Ö¥é¥¯¥À¤¬»ý¤Ä¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬´¶À÷¸»¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¥ã¥á¥ë¡¦¥¦¥¤¥ë¥¹¡×¤Î¶¼°Ò¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥í¥Ã¥³Àï¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Ï¢ÌÁ¤¬º£Âç²ñ½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤òÍ×ÀÁ¡£¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£