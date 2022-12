アメリカ在住のある女性は、1通のテキストメッセージがきっかけで血の繋がった実の父親が別にいることを知って驚愕した。彼女は自身の経験を語った動画をSNSに投稿しており、そこには誰が見ても親子と分かるほど女性と瓜二つの実の父親の姿があった。『New York Post』『news.com.au』などが伝えている。

イギリス出身で米ニューヨーク州ブルックリンに住む「Lane」というアカウント名の女性(以下、レーンさん)が今月1日、TikTokに動画を投稿したところ1100万回以上も視聴されるほど注目を集めている。レーンさんによると今年の1月9日に突然、見知らぬ人から次のようなテキストメッセージを受け取ったという。

「こんにちは、レーン。これはスパムメッセージなんかじゃ無いからね。君にとってDNAを確認することはすごく大事なことだと思うから、是非アンセストリー・ドットコムでDNA検査を受けて。じゃあ、幸運を祈ってるよ。」

このメッセージが怪しいと思ったレーンさんは「あなた誰?」と返したところ、「とにかくDNA検査を受けた方が話が早いんだ。できる?」と返事がきた。またその人物は「君が知らない家族は他にいる」と言い、レーンさんと彼女の夫にDNA検査についてメッセージを送るため、Facebookに匿名のアカウントまで設置したことを明かしたそうだ。

その後、レーンさんは母親に電話をして「他の家族」について質問した。すると母親から思いもよらない事実を聞かされたのだ。

レーンさんの母親は35歳の時に大学で教育学を学んでおり、その頃に夫がいるにもかかわらず10歳年下の25歳の男性と不倫関係にあったという。

そして1回だけ関係を持った後、母親は不倫相手の子供であるレーンさんを身ごもった。不倫相手の男性は大きくなったお腹を見て「それは僕の子供なのか?」と尋ねたそうだが、当時の母親はきっぱり否定したという。しかし最終的に母親は、レーンさんが父親だと思っていた人とは血が繋がっておらず、不倫相手の男性が実の父親だったことを告白した。

動画の中でレーンさんは「この忌々しいテキストメッセージが、私の人生をひっくり返してしまったの」と語っている。

この後、レーンさんは自宅で簡単にDNA鑑定ができるサービスを提供する「アンセストリー・ドットコム(Ancestry.com)」からDNA検査キットを取り寄せた。そして鑑定結果で、母親の言う通り父親とは血が繋がっておらず、実の父親は別にいることが判明したのだ。

レーンさんはアンセストリー・ドットコムのDNAデータベースで実の父親を見つけると、同ウェブサイト経由でメッセージを送った。するとすぐに返信があり、実父がイギリス人で現在はカリフォルニア州に住んでいることが分かった。また彼はレーンさんが2歳の時に彼女の母親からクリスマスカードが届いたことを明かしており、それ以来カードに書かれていたレーンさんの名前を時々Googleで検索していたそうだ。

そして2007年にネット上でレーンさんの名前と顔写真を見つけた実父は、彼女の顔を見てすぐに自分の娘だと確信したという。彼はレーンさんのことを忘れることができず、レーンさんの母親に連絡を入れたが「二度と連絡して来ないで」と言われてしまった。そのため実父はいつもレーンさんのSNSを見て、彼女が結婚したことや子供を産んだことなどを知り、密かに見守ってきたのだ。

動画の最後には実父とレーンさんの顔写真が並んでいるが、誰が見ても親子だと分かるほど2人はよく似ていた。

のちにレーンさんは別の動画で、最初にテキストメッセージを送って来た人物が実父の甥であったことを明かしている。彼はレーンさんと同じような境遇に置かれていたこともあって、彼女にメッセージを送ったという。またレーンさんのDNA検査結果について、姉の1人が伝えてしまったことから育ての父親はレーンさんと血の繋がりがないことを知ったそうだ。ただそのことで姉とレーンさんは仲違いしてしまい、育ての父親が具体的にどんな反応をしたかは聞いていないという。さらに今回明らかになった家族の秘密によって、母親との関係が険悪になってしまい、レーンさんは母親との関係を絶ったそうだ。

レーンさんは育ててくれた父親について、おそらく自分と同じぐらいショックを受けたのではないかと推測しているという。それでもレーンさんは親子の絆に変わりはないとして「彼は私の父親です。私は彼の娘で私の子供は彼の孫なんです」と語っている。

