£Í¡½£±½à·è¾¡¿Ê½Ð¼ÔÈ¯É½¤Ç¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡×¤ÎÇÔÂà¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¾å°Ì
¡¡·ëÀ®£±£µÇ¯°ÊÆâ¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£²¡×¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô£²£·ÁÈ¤¬£±£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡×¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£Í¡½£±¤Ç¤Ï¶Ó¸ñ¤¬Í¥¾¡¤·àÃæÇ¯¤ÎÀ±á¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂçÇÈÍð¤ÎÍÍÁê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¸«¼è¤ê¿Þ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥é¥ó¥¸¥ã¥¿¥¤¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤À¤¬£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¡¢ÇÔÂà¤¬ºÇ¤â°Õ³°¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï¸á¸å£·»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸á¸å£¹»þ£´£µÊ¬¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï£´°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥ÈÇÔÂà¡ª¡©¡×¡Ö¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤¹¤®¤Æ¡Ä¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤¬½à·è¾¡¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤È¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ï¾®ÎÓ·½Êå¡Ê£³£¶¡Ë¤ÈÍ§ÊÝÈ»Ê¿¡Ê£³£·¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¡££±£¸Ç¯¤«¤é¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡££°£·Ç¯·ëÀ®¤Î¤¿¤á¡¢º£Ç¯¤¬¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À£Í¡½£±¤Ç¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿£±ÁÈ¤À¤±¤¬½à·è¾¡¤ØÉü³è¤Ç¤¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÏÈ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤È¤Ï¤½¤³¤ËÅÒ¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£