ÃóÆü¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¡Ö¥Å¥«¥ª¥¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ±Ã´¤Ç¤¹¡×¡Ö¥à¥é¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Î¥Æ¥£¥à¥é¥º¡¦¥ì¥¸¥ã¥ÐÃóÆüÂç»È¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç7Æü¡ÖÊõÄÍ´Ñ¤ëÁ°¤«¤é¤Û¤Ü¥Å¥«¥ª¥¿¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¿¼¤¤¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¸¥ã¥Ð»á¡£
¡¡15Æü¤Ë¤Ï¡ÖÀ±Ã´¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Å¥«¥Å¥«¥Å¥«¥Å¥«À¾¿ÊÃæ¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¤¾Â¤Ë¿»¤«¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Å¥«¥Å¥«¥Å¥«¥Å¥«¥Å¥«¡×¡Ö¥à¥é¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊõÄÍÍÑ¸ì¡É¤Ç¡¢´Ñ·à¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ä¥¤¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊõÄÍ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÎ¼±¤ä¾ðÇ®¤Ï¡¢³§ÍÍ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Þ¤ÀÀõ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤«Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½éÊõÄÍ¡¢³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤ÆüËÜ¤Î²Î·àÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ª¡×¡Ö¥Å¥«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×¡Ö¤â¤¦¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Âç»È¤¬¥Å¥«¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¿¤Æ¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£