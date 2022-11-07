ÂôÅÄ¸¦Æó¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¤Ç44Ç¯¤Ö¤ê¼çÂê²Î¡¡26Ç¯Á°¤Î³Ú¶Ê¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÂôÅÄ¸¦Æó¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¶¦±é¡¢Ãæ¹¾Íµ»Ê´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¡Ê11·î11Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ËÎ®¤ì¤ë¡¢¼çÂê²Î¤¬ÂôÅÄ¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«·¯¤Ï¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÂôÅÄ¤Î²Î¤¬±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢1978Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤µ¤é¤Ð±§ÃèÀï´Ï¥ä¥Þ¥È °¦¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥È¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×°ÊÍè¡¢44Ç¯¤Ö¤ê¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¤Ç¤Ï½é¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û±Ç²è¡ØÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦½½Æó¥õ·î¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡³Ú¶Ê¤Ï1996Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø°¦¤Þ¤ÇÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿°ì¶Ê¡£26Ç¯±Û¤·¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¸ø³«ÅöÆü¤ËCD¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£²»¸»¤Ï¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤µ¤ì¡¢CD¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¡Ö±ó¤¤²Æ¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ò´Ñ½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡ÖÂôÅÄ¸¦Æó¤ÎÀ¼¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤è¤ê¡¢ÂôÅÄ¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¤Î²Î¾§¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂôÅÄ¤«¤é¡Ö¤³¤Î²Î¤Ê¤é¤³¤Î±Ç²è¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«·¯¤Ï¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÂôÅÄ¤¬Áª¤ó¤ÀÆ±¶Ê¤Ï¡¢ÊÌ¤ì¤ÎÍ½´¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¿²´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°¦¤¹¤ë¿Í¤ò»×¤¦²Î»ì¡¢Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°¦¤»¤¿¤«¤é¡×¤È²Î¤¦ÂôÅÄ¤ÎÀ¼¤¬¿´¤Ë¶Á¤¯¡£
¡¡Æ±±Ç²è¤Ï¡¢1978Ç¯¤Ëºî²È¡¦¿å¾åÊÙ¤¬µ¤·¤¿ÎÁÍý¥¨¥Ã¥»¥¤¤«¤é¡¢Ãæ¹¾´ÆÆÄ¤¬ËÂ¤®½Ð¤·¤¿Êª¸ì¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÅÚ¤ò¶ô¤é¤¦¡×¤È¤Ï¡¢½Ü¤ò¶ô¤é¤¦¤³¤È¡£»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤¬·Ã¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿©Êª¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¡£¼«Á³¤ò»ü¤·¤ß¡¢¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤òºî¤ê¡¢Ã¯¤«¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃË¤È¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Î1Ç¯´Ö¤ò¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤ÊÀ¸¤Êý¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡¢¿¿¤ÎË¤«¤µ¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£