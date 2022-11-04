¸µÇµÌÚºä¡¦»³ºêÎçÆà¤Ë¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤¬¡Ö£Á£Ë£Â¡©¡× ´Ö°ã¤¤¤Ë¹²¤Æ¤ë
¡¡¸µÇµÌÚºä£´£¶¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ºêÎçÆà¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£´Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë·¸¤ëº©ÃÌ²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¹¥·¥Æ¥Ã¥¯¥È¡¼¥¥ç¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«Í½Äê¡£¤³¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¹¾¸Í¤«¤éÂ³¤¯Åìµþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥¹¥·¥Æ¥Ã¥¯¥È¡¼¥¥ç¡¼¤È¤Ïà£Ó£õ£ó£ô£á£é£î£á£â£ì£å¡¡£È£é£ç£è¡¡£Ã£é£ô£ù¡¡£Ô£å£ã£è¡¡£Ô£ï£ë£ù£ïá¤ÎÎ¬¡£¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅìµþÅÔÃÎ»ö¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¥¹¥·¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¸åÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥·¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ°®¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢»³ºê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÖÅìµþÅÔÃÎ»ö¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡©¡¡¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓ»á¤ÏÅÓÃæÂàÀÊ¤¹¤ëºÝ¡¢»³ºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö£Á£Ë£Â¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£»³ºê¤¬¡ÖÇµÌÚºä¡×¤À¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÇµÌÚºä¡ª¡©¡¡¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤»ä¡¢Âç´Ö°ã¤¤¤·¤¿¡©¡×¤ÈÂç¹²¤Æ¡£
¡¡»³ºê¤¬¡Ö½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¿ÆÊ¬¤Ï¡Ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Í¡Ë¡×¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º©ÃÌ²ñ¤Ç»³ºê¤Ï¡Ö»ä¤Ï¹¾¸ÍÀî¶è¤Î½Ð¿È¤Ç¿åÊÕ¤¬Â¿¤¯¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ê¸²½·Ý½Ñ¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ã¼Ô¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¼ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¹ç¤ÏÅìµþ³Ø·ÝÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÂçÀÐ³Ø»á¡¢£Î£È£Ë¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÊÔÀ®¥»¥ó¥¿¡¼¥Á¡¼¥Õ¥ê¡¼¥É¤ÎÅÚ²°¾¡Íµ»á¡¢¾ë³Ô¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÇë¸¶¤µ¤Á¤³»á¤â½ÐÀÊ¡£Íè½Õ¤Ë²¿¤«¤·¤é¤Î·Á¤Çº©ÃÌ²ñ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£