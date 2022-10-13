°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢·ëº§Áê¼ê¸õÊä¤ËÆ±µéÀ¸¡ÖÌîµåÉô¥¨¡¼¥¹¡×Éâ¾å¡¡¸½ºß¤Ï°å³ØÉôÀ¸¡¢Éã¿Æ¤ÏÊÅ²¼¤ÈÌÌ¼±
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÄ¹¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤¬¡¢¹Ä¼¼¤Ë¤âË¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢10·î22¡¦23Æü¤Ë¡¢1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤Ç²Æì¸©¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¡£1Æü¡¢2Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÃÏÊýË¬Ìä¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±óÊý¤Ç¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾å²¼¡¢Ë¹»Ò¤Î¥ê¥Ü¥ó¤â¥Ö¥ë¡¼¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¡£Â¾¡¢¥Ü¡¼¥À¡¼¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢¤ªÂ·¤¤¤Ç¤ÎÅÐ¹»¤Ê¤É
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Ä¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¡£2020Ç¯4·î¤Î³Ø½¬±¡Âç³ØÆþ³Ø°Ê¹ß¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤·¤«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¿·¹ñ²¦¤ÎÂ×´§¼°¤Î¤¿¤á¡¢³¤³°Ë¬Ìä¤Î²ÄÇ½À¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
¡¡ºòÇ¯12·î¤ËÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤Ê¤é¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢º£¸å¡¢¤è¤êÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö»ä¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ø¤ÎÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ºòº£¤Î¼Ò²ñ¾ðÀª¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ï¡È¤Þ¤ÀÁá¤¤¡É¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½÷À¹ÄÂ²¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¸øÌ³¤Ê¤É¤òÃ´¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾ÍÀ¿¦¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¡É¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é¤ªÁê¼ê¸õÊä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼µ¼Ô¡Ë
¡¡µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤òÍî¤È¤·¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤½¤Î¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È³Ø½¬±¡½éÅù²Ê»þÂå¤«¤é¤Î¤´³ØÍ§¡¦A¤µ¤ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÅù²Ê»þÂå¤ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø½¬±¡¤ÎÃæ¹â¤Ç¤ÏÃË½÷ÊÌ³Ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌîµåÉô¤Î¥¨¡¼¥¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëA¤µ¤ó¤Î½Ð¾ì¤¹¤ë»î¹ç¤ò¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï»ý»²¤µ¤ì¤¿¥á¥¬¥Û¥ó¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡¢ÁÐ´ã¶À¤òÇÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÀµÜÂèÆóµå¾ì¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡¢½ª»ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡A¤µ¤ó¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÀÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¥Ð¥Ã¥°¤«¤é¥Ç¥¸¥«¥á¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥·¥ã¥Ñ¥·¥ã¤È¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤¬ÄÌ¤¸¤¿¤Î¤«¡¢A¤µ¤ó¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤·¡¢Â³¤¯¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ë´Ô¤ë¤È¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤Ë´¿À¼¤ò¾å¤²¤ÆÂç´î¤Ó¡£²¿ÅÙ¤â¾Ð´é¤Ç¤¦¤Ê¤º¤«¤ì¡¢Çï¼ê¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢A¤µ¤ó¤Ï³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë»äÎ©Âç³Ø¤Î°å³ØÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¿Æ¤â³«¶È°å¤Ç¡¢²ÈÊÁ¤ä¾ÍèÀ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤âÎ¾ÊÅ²¼¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤À¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´·ëº§¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¡£
¤ª¸«¹ç¤¤¤«¤é¼«Í³Îø°¦¤Ø
¡¡¹ÄÂ²¤Î·ëº§»ö¾ð¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ½é´ü¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º20ºÍ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËµÜÆâÄ£¤¬¸õÊä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤³¤«¤é·ëº§Áê¼ê¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª¸«¹ç¤¤·ëº§¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×ÏÇ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢1960Ç¯º¢¤«¤é¡£¾å¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢·Ú°æÂô¤Î¡È¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¤ÎÎø¡É¤òÀ®½¢¤µ¤»¡¢1959Ç¯¤ËÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤È·ëº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜÆâÄ£¤äµì²ÚÂ²¤Î¿ÆËÓÃÄÂÎ¤¬Â·¤¨¤¿¸õÊä¤«¤é¤Ï¤ªÁê¼ê¤òÁª¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¾å¹ÄÊÅ²¼¤ÎËå¤ÎÅçÄÅµ®»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1960Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¡£º§ÌóÈ¯É½Ä¾Á°¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¸«¤Ç¤Î¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤ÎÁª¤ó¤À¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊÑ²½¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢1986Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó²¦½÷¤Î´¿·Þ¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤Ç²í»Ò¤µ¤Þ¤È½Ð²ñ¤ï¤ì¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Èµª»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ø½¬±¡Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ë½ñÅ¹¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¡ØÅ·¹Ä¤ÎÌ¼¡Ù¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢·»¡¦½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤Î¤´³ØÍ§¤Ç¡¢ÍÄ¾¯¤«¤éÌÌ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¹õÅÄ·Ä¼ù¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹Ä¼¼¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Îø°¦·ëº§¤¬¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Âç³Ø¤ØÄÌ¤¨¤º¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿A¤µ¤ó¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤·¤Æ¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖA¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¡È°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤Î·ëº§¤Ê¤É¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡É¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¡¢¸Ç¼¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹½÷¡¦âÃ»Ò¤µ¤ó¤Î·ëº§¤ò½ä¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÅ·¹Ä²È¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§Áê¼ê¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸Æâ¿Æ²¦¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µÜ²È¤ÎâÃ»Ò¤µ¤ó¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁûÆ°¤¬¾®¼¼·½¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦²ÂÂå¤µ¤ó¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ªÁê¼ê¸õÊä¤ÎËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤¬Æñ¿§¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¸½ºß¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÊë¤é¤¹âÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë´Ó¤¤¤¿¾®¼¼¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Íè¤Ë¤Þ¤ÇÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖµÜÆâÄ£¤Ï¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤´»Ø¼¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÁê¼ê¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤Ë¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë·ëº§¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡£
¡¡A¤µ¤ó¤Î¼þÊÕ¤Ï·ëº§Áê¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬½Ð¤ÆÀ¤´Ö¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼þ°Ï¤ÎÀ¸³è¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÊÌ¤Î¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2022Ç¯10·î27Æü¹æ