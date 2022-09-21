Í¿ÂôÍã¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¤¥¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡× ¹ëÍ·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÊÝ¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¡È¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ØÅ¾Íî¡É
²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¡£
9·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ÖÉÃÂ®¤Ç1²¯±ß²Ô¤°ÃË¡×¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¼Â¶È²È¡¦Í¿ÂôÍã¤Ë¤è¤ë¤·¤¯¤¸¤ê¼ø¶È¤Î¸åÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤Æµ¯¶È¤·¤¿²ñ¼Ò¤¬3Ç¯È¾¤ÇÇ¯¾¦10²¯±ß¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤â¡¢ÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡È3²¯±ß¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤Æ¼«¸ÊÇË»º¡É¤È¤¤¤¦¤·¤¯¤¸¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿Í¿Âô¡£
¸åÊÔ¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÇË»º¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¹¹¤Ê¤ë¤·¤¯¤¸¤ê¤Î¿ô¡¹¤È¡¢¹ëÍ·»°Ëæ¤Î¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤«¤é°ìµ¤¤ËÃÏ¹ö¤Ø¤ÈÅ¾Íî¤·À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡È¥Û¡¼¥à¥ì¥¹ÁûÆ°¡É¤ÎÅ¿Ëö¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¥¤¥¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÈÉÃÂ®¤Ç1²¯±ß²Ô¤°ÃË¡É¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¿¿Áê
¼«¸ÊÇË»º¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÀäË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÌó40¥¥íÂÎ½Å¤¬Áý²Ã¡¢¡ÈÉÃÂ®¤Ç·ãÂÀ¤ê¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹ðÇò¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¸åÊÔ¤Î¼ø¶È¡£
¤½¤ó¤ÊÍ¿Âô¤Ï¡¢¼Â¤Ï°ÊÁ°¤«¤é²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤ëÍ½´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¡¢¼«¸ÊÇË»º¤ò¤¹¤ë8¥õ·îÁ°¤«¤é¡ÈËÜ²°¤Ø´õË¾¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡ÈÅê»ñ¡É¤È¡È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡É¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤òÊÙ¶¯¤¹¤ë¤«Çº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢¡È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊó½·¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤Î¤À¤È¤«¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¡È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¡É¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤òÆÉ¤ßµù¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶ÈÅ±Âà¤«¤é30Æü¸å¤Ë¤Ï¡È¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¤Ç·î1500Ëü±ß¹Ó²Ô¤®¡É¤È¤¤¤¦Éü³è·à¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤¦¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ï¢ÆüÏ¢Ìë»Å»ö¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼»ö¶È¤Ç¤Î¼ýÆþ¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¾Ç¯¤Ç5²¯±ß¤ò²Ô¤¤¤À¤ÈÂ³¤±¤¿Í¿Âô¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÈ¾Ç¯¤Ç5²¯!?¡×¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¼¼¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤è¤¯Íý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í¿Âô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2011Ç¯º¢¤«¤é¡ÖÉÃÂ®¤Ç1²¯±ß²Ô¤°ÃË¡×¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£
Í¿Âô¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¡ØÉÃÂ®¤Ç1²¯±ß²Ô¤°¾ò·ï¡Ù¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤â¤³¤Îº¢¤À¤È¸À¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿ËÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥¿¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥¤¥¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ë·«¤êÊÖ¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤¤¤«¤ËÊÑ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÃ¡¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿Í¿Âô¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¢¡¡È¹ëÍ·¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡Ä¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È
¤½¤Î¸å¡¢¡È¥Í¥ª¥Ò¥ë¥ºÂ²¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¿Âô¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ×µá¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¤½¤Î¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤Ö¤ê¤â¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡£
¼«Ê¬¤¬Í·¤ÓÊâ¤¯¤³¤È¤¬»Å»ö¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¡¢¡È·Ð±Ä´ÉÍý¤òÉô²¼¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤ÆÏ»ËÜÌÚ¤Ç¹ëÍ·»°Ëæ¡É¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤ÊÀäÄº´ü¤Ë¡¢¡ÈÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¤Ê¤É¡¢¤·¤¯¤¸¤ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡Ö¡È¹ëÍ·¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊÝ¤Ä»ñ¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌÙ¤±ÏÃ¤Ë¤â¥Û¥¤¥Û¥¤¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢»Ä¹â¤¬1²¯±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢2014Ç¯1·î¤Ë¤Ï·ÐÍýÃ´Åö¤«¤é¡ÖÍè·î¤Þ¤Ç¤Ë3²¯±ß¤ÎÇ¼ÀÇ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢2²¯±ßÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
¿ô½µ´Ö¤Ç2²¯±ß¤Î¶âºö¤ËËÛÁö¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¹ñÀÇ¶É¤ÈÅìµþÅÔÀÇ¤Î¿¦°÷¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¼«Âð¤òË¬¤ìº¹¤·²¡¤µ¤¨¡×¡Ö°¦¼Ö3Âæ¤òÇäµÑ¤·¼Ò°÷¤ÎÂçÎÌ¥ê¥¹¥È¥é¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈØò²ù¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç´°Á´¤ËÇò´ú¤òµó¤²¤¿Í¿Âô¤Ï¡¢2014Ç¯4·î¤Ë»ñ¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òSNS¤Ç¹ðÇò¡£°ìµó¤ËÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¡¢¡È¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ØÅ¾Íî¡É¤È¤¤¤¦Ê¸¶ç¤Ç½µ´©»ï¤Î»ïÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£