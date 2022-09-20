¥¬¡¼¥·¡¼»á¡¢µïÌ²¤êµÄ°÷¤ËÊª¿½¤¹¡ÖÂçÀ¼¤ÇÌ¾Á°¸Æ¤ó¤À¤ë!¡×ÍèÇ¯1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤Î°Õ¸þ
¡¡¡Ö¥¬¡¼¥·¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëNHKÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷¡¦ÅìÃ«µÁÏÂ»á¡Ê50¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÊÌºý!¥Ë¥å¡¼¥½¥¯ÄÌ¿®¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢ÍèÇ¯1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢µïÌ²¤êµÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡ÈÂçÀ¼¤Ç¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¸Æ¤ó¤À¤ë!¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¡£µ¢¹ñ¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÅìÃ«»á¤Ï¡Ö°ì±þ¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍèÇ¯1·î¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤òÌÜÅÓ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤³¤È¤óÂçË½¤ì¤·¤¿¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬½Ð¤ë»ö¤ÇËÍ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡Ê¹ñ²ñÃæ·Ñ¤Î¡Ë»ëÄ°Î¨¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£ËÍ¤Î¤³¤È·ù¤¤¤Ê¥ä¥Ä¤â¸«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤³¤¤¤Ä¥Û¥ó¥Þ¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤è¤ó¤Î¤«¤Ê?¡É¡×¤È¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿ÅìÃ«»á¡£
¡¡¡ÖËÍ¤â¤â¤Á¤í¤óÏ·³²¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï·³²¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤Ï¤È¤³¤È¤ó¸À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿²¤ë¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤é¡È²Èµ¢¤ì¤ä!¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿²¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÈÂçÀ¼¤Ç¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¸Æ¤ó¤À¤ë!¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Àë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£