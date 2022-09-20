ËÜÅö¤ÏÀáÌóÀ¸³è¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡£·ùÌ£¤Ê¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡Ö¥»¥ì¥Ö¤¤¤¸¤ê¡×¤ò¤µ¤ì¤¿ÏÃvol.3
¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅÊ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢º¹ÊÌ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥»¥ì¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡Ö¥»¥ì¥Ö¤¤¤¸¤ê¡×¤ò¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é1¤Ä¡¢¡Ö¼ñÌ£¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÇ¯´Ö¥Ñ¥¹
¡ÖÉ×ÉØ¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£ËèÇ¯Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥ª¥¿¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÈ¿È¤Î¤È¤¤Ï¼«Í³¤Ë¹¥¤ÊüÂê¹Ô¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ëº£¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Æü¡¹ÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¼þ¤ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤«¤é¤Ï¡ØÇ¯´Ö¥Ñ¥¹»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤ª¶â»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤ËÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ËÌµÂÌ¸¯¤¤¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¡¦35ºÐ¡Ë
¢¦ ¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤Ë¸¤¯²È·×´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ê¤Ë¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤è¤¯¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤Ç¾¡¼ê¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£