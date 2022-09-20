ÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡ÄÎ¥º§¤»¤º¤Ë¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÉü½²¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃvol.2
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢Î¥º§¤òÁª¤Ö¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥º§¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤òµö¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡ÖÉÔÎÑ¸å¡¢Î¥º§¤»¤º¤ËÉü½²¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÏÃ¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢É×¤òATM¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ATM¤È¤·¤Æ³èÍÑ
¡Ö¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤òÆó¿ÍÊú¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¤â¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¡£É×¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¡¢·ëº§À¸³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÍÜ°éÈñ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤·¡£É×¤Î¤³¤È¤ÏATM¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×¤Î¤ª¶â¤Ç»ñ³Ê¤â¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«³è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÍ½Äê¡£¤¤¤Ä¤«Î¥º§¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¡¢ATM¤È¤·¤Æ»×¤¦Â¸Ê¬³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê32ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ¡ÖATM¤È¤·¤Æºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ä¡Ä¡ª¡×¤ÈÉü½²¿´¤òÇ³¤ä¤¹¿Í¤â¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï·ë¶É¡¢¤ª¶â¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£